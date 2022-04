Ärzte ohne Grenzen : „Da habe ich dann doch lieber einen Ebola-Ausbruch als das hier“

Die Krankenschwester Anja Wolz hat bei ihren Einsätzen in Krisenregionen gelernt, Distanz zu dem Leid aufzubauen. Doch beim Anblick dessen, was sie in Kiew erlebt, gelingt ihr das kaum.

Sich inmitten von Leid, Angst und Verzweiflung den Blick für die absurden Situationen bewahren zu können, die es natürlich auch – oder erst recht – in einem Krieg gibt, ist eine Gabe. Anja Wolz scheint diese Gabe zu besitzen. Wer mit der Mitarbeiterin von Ärzte ohne Grenzen über Whatsapp Kontakt aufnimmt, sieht auf ihrem Profilbild einen grünen Helm, der mit der Öffnung nach oben auf einem Tisch liegt und als Aufbewahrungsort dient: für eine Tüte Gummibärchen. Das sei kein Kampfhelm, erklärt Wolz, sondern ein Sicherheitshelm, der ihr in seiner Zweckentfremdung in einer Kiewer Klinik in die Augen fiel.

„Das fand ich lustig“, sagt die ausgebildete Krankenschwester mit den dunkelgrauen Locken, die sich grundsätzlich als Optimistin beschreibt und als gut darin, mit einer Mischung aus Professionalität und Flapsigkeit Distanz zu dem zu wahren, was um sie herum passiert. Momentan falle ihr das jedoch schwer. Was aber nicht bedeutet, dass es ihr gar nicht gelingt. Am Ende eines längeren Telefonats zwischen Frankfurt und Kiew sagt sie: „Da habe ich dann doch lieber einen Ebola-Ausbruch als das hier.“

Am 23. Februar, einem Mittwoch, flog Anja Wolz von Kiew nach Brüssel. Ihr Plan war: ein paar Tage Urlaub machen. Seit 2003 arbeitet die gelernte Krankenschwester für Ärzte ohne Grenzen, war in Krisenregionen weltweit im Einsatz: unter anderem in Äthiopien, in Sierra Leone, im Kongo, in Haiti, dem Irak, Libyen, in Syrien. Nach 15 Jahren „im Feld“, wie sie es nennt, wollte die 51-Jährige ein etwas geregelteres Leben führen und wechselte ins Brüsseler Hauptquartier der Hilfsorganisation. Seitdem ist sie dort als Notfallkoordinatorin unter anderem zuständig für die Ukraine. Da auch diese Tätigkeit Einsätze vor Ort nicht ausschließt, war Wolz im Januar und Februar im Osten des Landes, wo Ärzte ohne Grenzen Projekte für Tuberkulose- und HIV-Infizierte durchführte.

Schulungen in Kriegschirurgie

Am 24. Februar, dem Tag, an dem Wladimir Putin die Ukraine überfiel, ließ Wolz Urlaub sofort Urlaub sein und wurde Teil einer Ärzte-ohne-Grenzen-Taskforce. Um den 1. März herum – „ich bekomme die Tage nicht mehr zusammen, es tut mir leid“ – flog sie nach Ungarn, fuhr von dort über die Karpaten nach Lemberg, dann weiter nach Kiew. In der Hauptstadt, die sie zwei Wochen zuvor mit ihren Kaffeebars noch als „schickimicki“ wahrgenommen hatte, war der Beschuss so enorm, dass sie den Keller der Okhmatdyt-Klinik, des größten Kinderkrankenhauses der Ukraine, zwischenzeitlich gar nicht mehr verließ. Sie koordinierte als „Feuerwehrfrau“ die Logistik und den Transport medizinischer Hilfsgüter, kümmerte sich um Absprachen mit Krankenhäusern und anderen Helfern und organisierte Schulungen, um die Belegschaft der Okhmatdyt-Klinik und anderer Krankenhäuser in Kriegschirurgie fortzubilden und auf einen möglichen Massenzustrom von Verletzten vorzubereiten, der so glücklicherweise bisher nicht eintraf.

Sie erlebte, wie die heimischen Ärzte, mit denen sie zu tun hatte, ihre Frauen und Kinder rausschickten aus dem Land, ins Krankenhaus zogen und die Reihen schlossen. „Der Mut und die Solidarität untereinander imponieren mir sehr“, sagt Wolz. Unterbrochen wurden diese ersten Tage im Kriegsgebiet von einer Evakuierung, da Ärzte ohne Grenzen die Gefährdungslage als zu groß für die eigenen Mitarbeiter einschätzte. Zehn Stunden saß Wolz in einem proppenvollen Zug nach Lemberg. Dort angekommen, gab sie Caren Miosga für die „Tagesthemen“ ein Interview, erzählte von Neugeborenen in Inkubatoren, die nicht evakuiert hatten werden können.

Ein paar Tage später fuhr sie wieder zurück nach Kiew. Den Zugverkehr beschreibt Anja Wolz als „Lebenslinie“ für das Land und ist voller Bewunderung für die ukrainischen Eisenbahner. In Zusammenarbeit mit ihnen gelang es Ärzte ohne Grenzen, einen Evakuierungszug mit drei Waggons auf die Gleise zu bringen, der vorletzte Woche auf seiner ersten Fahrt 40 Patienten aus Donezk im Osten in den Westen des Landes brachte und seitdem regelmäßig im Einsatz ist. Anfang dieser Woche gelang es ihnen, 90 Waisenkinder, die es aus Mariupol heraus nach Saporischschja geschafft hatten, nach Lemberg zu bringen. In Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, hat ein Team von Ärzte ohne Grenzen unterdessen mobile Kliniken in den U-Bahn-Stationen der Stadt gestartet, in denen bereits mehr als 800 Bewohner medizinisch versorgt wurden.