Abtreibungsgesetze in Idaho : „Ein Kopfgeldjäger-System“

In Texas sind Abtreibungen nach der sechsten Schwangerschaftswoche verboten worden. Es drohen drakonische Staaten. Nun will auch Idaho die Gesetze drastisch verschärfen.

Auch in Idaho droht eine Verschärfung der Abtreibungsgesetze. Das Repräsentantenhaus des Bundesstaats im amerikanischen Nordwesten verabschiedete jetzt die Gesetzesvorlage Senate Bill 1309, die Schwangerschaftsabbrüche nach der sechsten Woche, nach dem Entdecken eines Herzschlags des Fötus, verbietet. Zudem sieht der „Fetal Heartbeat Act“ ein Klagerecht für Angehörige vor. Väter, Großeltern und Geschwister eines Fötus sollen künftig juristisch gegen Ärzte vorgehen können, die eine Abtreibung vorgenommen haben. Bei einer Klage droht den Medizinern laut Gesetzentwurf eine Mindeststrafe von 20.000 Dollar.

Idaho ist damit der erste Bundesstaat, der dem Beispiel von Texas folgt, wo im September die bislang striktesten Regelungen für Schwangerschaftsabbrüche in den Vereinigten Staaten eingeführt wurden. Senate Bill 8 verbietet Abtreibungen nach der sechsten Woche auch bei Vergewaltigung oder Inzest. Nach Ablauf der Frist darf eine Schwangerschaft nur bei einem medizinischen Notfall beendet werden. Seit dem Verbot beobachten Kliniken in Nachbarstaaten von Texas wie Louisiana, New Mexico und Oklahoma einen Anstieg der Abbrüche um mehr als 800 Prozent.

Von der „Trimester-Regelung“ zum „Heartbeat-Act“

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hatte das Recht auf Abtreibung im Jahr 1973 durch den Fall Roe v. Wade festgeschrieben. Das Gericht band die Rechtsprechung der einzelnen Bundesstaaten damals an die „Trimester-Regelung“. Sie sah vor, dass die Regierungen einen Schwangerschaftsabbruch im ersten Trimester, etwa bis Ende der zwölften Woche, nicht untersagen durften. Während des zweiten Trimesters erlaubte Roe v. Wade den Bundesstaaten Regelungen, um die Gesundheit der Mutter zu schützen. Für das dritte Trimester und nach dem Zeitpunkt, an dem der Fötus lebensfähig war, sah der Supreme Court dagegen Einschränkungen des Abtreibungsrechts durch die einzelnen Gesetzgeber vor.

Bis heute zählt Roe v. Wade zu den umstrittensten Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs. Donald Trumps Nominierung der konservativen Juristen Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett für den Supreme Court befeuerte die Debatte über Schwangerschaftsabbrüche weiter. Dass die Verschärfung der Abtreibungsgesetze in Texas ausdrücklich auch Privatpersonen die Möglichkeit gab, gegen jeden, der Abtreibungen „Vorschub leistet“, Klage einzureichen, erschwert eine gerichtliche Überprüfung. „Das Gesetz hat den Zugang zu Schwangerschaftsab­brüchen in Texas durch ein kompliziertes privates Kopfgeldjäger-System zerstört, das fast 50 Jahren Rechtsprechung durch dieses Gericht zuwiderläuft“, schrieb Sonia Sotomayor, Richterin am Obersten Gerichtshof, Ende Januar. Der Supreme Court hatte es damals abgelehnt, sich mit dem „Heartbeat Act“ des Südstaats zu beschäftigen.

Falls auch Idahos republikanischer Gouverneur Brad Little den Gesetzentwurf zum Abtreibungsverbot nach der sechsten Schwangerschaftswoche unterzeichnet, erwartet den Bundesstaat ein juristischer Schlagabtausch nach texanischem Vorbild. Gegner der Senate Bill 1309 verweisen schon jetzt auf Hürden für Frauen, die nach einer Vergewaltigung schwanger würden. Vor einem Schwangerschaftsabbruch müssten sie laut „Fetal Heartbeat Act“ zur Polizei gehen – um Strafanzeige gegen den Ver­gewaltiger zu stellen.