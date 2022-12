Brocken-Wanderer : „Brocken-Benno“ ist gestorben

Warum Brocken-Benno zum Mythos wurde? Zunächst einmal half die eingängige Alliteration: Brocken-Benno, das klingt besser als Benno Schmidt. Dann der Mythos Brocken selbst: Goethe bestieg den Berg drei Mal und besang ihn im „Faust“ in der Walpurgisnacht („Dort strömt die Menge zu dem Bösen; / Da muß sich manches Räthsel lösen“). Und dann kam auch noch die deutsche Teilung hinzu: Benno Schmidt, am 22. Mai 1932 in Bochum geboren und im Harz auf­gewachsen, Referatsleiter Planung im Kreisamt für Handel und Versorgung des Kreises Wernigerode, seit 1983 Bereichsdirektor in der Konsum­genossenschaft, konnte seit 1961 nicht mehr auf den Brocken. Der höchste Berg im Harz (1141,2 Meter) lag im Grenzgebiet zwischen West und Ost, im militärischen Sperrgebiet.

Fast drei Jahrzehnte lang ärgerte sich Schmidt, dass er nicht hinauf durfte. Von seinem Wohnort in Wernigerode aus habe er immer sehnsüchtig hinaufgeschaut. Dieses Manko glich er umso stärker aus: Seit 1989 ging er immer wieder hoch.

Sein Ehrgeiz machte ihn zu einer Symbolfigur im deutsch-deutschen Niemandsland. Seinen 9000. Aufstieg beging er am 22. Mai, an seinem 90. Geburtstag, da feierte er mit Freunden beim Brockenwirt.

Am 3. Dezember war Brocken-Benno zum letzten Mal oben, aus Anlass des 32. Jahrestags der Öffnung. Am 23. Dezember ist Benno Schmidt im Alter von 90 Jahren in Wernigerode gestorben.