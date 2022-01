Coronapandemie in Deutschland : Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen weiteren Höchstwert erreicht. Sie lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Montagmorgen bundesweit bei 1176,8. Am Sonntag hatte sie bei 1156,8 gelegen, am Montag vergangener Woche noch bei 840,3. Die Inzidenz beziffert die Zahl der neuen Ansteckungen pro 100.000 Einwohner im Zeitraum von sieben Tagen.

Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, lag die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Montagmorgen bei 78.318 – rund 24 Prozent mehr als vor einer Woche. Wie das RKI weiter mitteilte, wurden am Montag zudem 61 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet.

Es gibt weiterhin große regionale Unterschiede bei der Sieben-Tage-Inzidenz. In Berlin steht die Inzidenz bei 1821,0 (in Berlin Tempelhof-Schöneberg bei 2911,8). In Sachsen (678,5) und Thüringen (468,6) sind die Inzidenz-Werte weitaus niedriger. Die niedrigste Inzidenz findet sich im rheinland-pfälzischen Landkreis Mayen-Koblenz mit 184,8. Auch Landkreis, die in früheren Corona-Wellen an erster Stelle standen, finden sich eher am Ende der Liste, etwa der LK Hildburghausen in Thüringen (391,0).

Debatte um Öffnungsschritte

Seit Pandemie-Beginn verzeichneten die Gesundheitsämter nach Angaben des RKI insgesamt 9.815.533 Infektionsfälle. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Toten in Deutschland liegt nun bei 117.786. Die Zahl der von einer Corona-Erkrankung genesenen Menschen in Deutschland beziffert das RKI auf rund 7.622.400.

Als entscheidenden Maßstab für eine Verschärfung oder Lockerung der Corona-Maßnahmen hatten Bund und Länder im November die sogenannte Hospitalisierungs-Inzidenz festgelegt. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen. Laut dem aktuellsten RKI-Bericht lag die Hospitalisierungs-Inzidenz am Freitag bundesweit bei 4,72.

Unterdessen hat eine Debatte über Öffnungsperspektiven begonnen und der Ruf nach einem Konzept für eine Rücknahme der Beschränkungen lauter. So sagte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) dem Magazin „Der Spiegel“: „Wir haben die Omikron-Welle zwar noch nicht hinter uns, aber wir müssen schon jetzt konkret daran arbeiten, wann und unter welchen Bedingungen es zu schrittweisen Öffnungen kommen kann.“ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hält baldige Lockerungen für möglich. Die nächste Runde der Bund/Länder-Abstimmungen Mitte Februar solle zwar noch abgewartet werden, sagt der CSU-Chef in der ARD. „Ich glaube, wir müssen halt Schritt für Schritt gehen.“ Wenn es keine Überlastung der Krankenhäuser gebe, müssten Freiheiten an die Bürger zurückgegeben werden. „Omikron ist was anderes als Delta“, sagte Söder. Vor zu schnellen Öffnungsschritten hingegen hat der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen gewarnt. Dafür gebe es keinen Anlass, sagte Dahmen der Deutschen Presse-Agentur. Man sei noch nicht über den Berg. Die Hospitalisierungsrate steige inzwischen wieder an, es gebe keinen Grund zur Entwarnung. Falls sich die Lage verschlechtere, müsse eher über eine Ausweitung bestehender Schutzmaßnahmen wie 2-G-Plus-Regeln nachgedacht werden.

Mehr zum Thema 1/

Das Impfziel der Bundesregierung für Ende Januar wird wohl deutlich verfehlt. Wie aus Daten des RKI vom Samstag hervorging, wurde bis einschließlich Freitag 75,7 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens eine Impfdosis verabreicht. Ziel war es, bis Ende Januar 80 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal gegen Corona zu impfen.