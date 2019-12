500 Jahre alte Bücher : Zufallsfund auf dem Dachboden

Als Sebastian Walther im Sommer vergangenen Jahres neuer Direktor des Museums Alte Pfefferküchlerei in Weißenberg bei Bautzen wurde, inspizierte er zunächst mal die Bestände. „Das macht man ja so, wenn man erstmals für ein Haus verantwortlich ist“, sagt der Historiker. Es dauerte nicht lange, bis er in dem kleinen, zwei Stockwerke umfassenden Fachwerkhaus auf dem Dachboden angelangt war. Der Raum sei bis unter die Decke mit Regalen gefüllt gewesen, erzählt er. Auf ihnen lagen vor allem die Nachlässe von Pfefferküchlern, Backmodeln, Dokumente zur Stadt und der Handwerkskunst der Pfefferkuchen-Herstellung. Walther arbeitete sich durch das Depot-Dickicht, bis er an einem Regal mit Büchern stehen blieb. Direkt auf Augenhöhe sah er mehrere dicke, in Leder gebundene Bände, die so gar nicht zum Museum zu passen schienen. „Das war schon sehr auffällig“, sagt Walther.

Ganz sicher war er sich, nachdem er in die Bücher hineingeschaut hatte. Es handelte sich um zum Teil 500 Jahre alte reformatorische Schriften, die, so schlussfolgerte er, mit seinem Museum wohl nichts zu tun hätten. Walthers Haus beherbergt Deutschlands einziges technisches Museum des Pfefferkuchenhandwerks, das Haus selbst war 300 Jahre lang eine Pfefferküchlerei. Und in der dürfte die „Auslegung der Episteln und Evangelien von Ostern bis auff das Advent“, wie einer der Bände überschrieben ist, wohl kaum eine Rolle gespielt haben. In der Unterzeile heißt es: „Dr. Martin Luther – aufs new zugericht“. Und im Einband ist zu erfahren, dass das Buch 1552 von Hans Lufft in Wittenberg gedruckt wurde.

Die schweren Holzdeckel, das kunstvoll verzierte Leder der Einbände, der saubere Druck und die zum Teil handkolorierten Holzschnitte auf dem erstaunlich gut erhaltenen, handgeschöpften Papier ließen Sebastian Walthers Historiker-Herz höherschlagen. Er begann zu forschen, geriet bald an die auch digital einsehbare Kriegsverlustliste der Sächsischen Landesbibliothek und landete einen Volltreffer: Alle neun Bände fanden sich auf der Liste wieder.

Rund die Hälfte der Bände werden seit Kriegsende vermisst

Achim Bonte, Generaldirektor der Bibliothek, ist begeistert über die wiedererlangten Schriften. „Sie sind noch prachtvoller, als ich sie mir vorgestellt habe“, sagt er am Mittwoch bei der Präsentation der Bände in Dresden. Einige von ihnen zählen gar zum Gründungsbestand der Bibliothek. Es handelt sich um zum Teil 500 Jahre alte Abschriften und Auslegungen der Luther-Bibel aus dem 16. Jahrhundert, vor allem für die Predigt und meist in deutscher Sprache. Ein Band enthält eine lange, eigenhändige Widmung von Johannes Bugenhagen, einem der wichtigsten Freunde und Wegbegleiter Martin Luthers. Das Buch gehörte ausweislich des Autographs dem Sohn eines Hamburger Ratsherrn, der im 16. Jahrhundert in Wittenberg studierte. Etwa 7400 solcher Predigt- und Erbauungsbücher habe die Bibliothek bis 1945 in ihrem Bestand gehabt, knapp ein Viertel davon ist seitdem verschwunden.

Insgesamt vermisst das vor 500 Jahren aus der Privatbibliothek des sächsischen Kurfürsten August hervorgegangene Haus seit 1945 rund die Hälfte seiner damals etwa eine Million umfassenden Bände; etwa 200.000 sollen bei Kriegsende verbrannt, weitere 200.000 in die Sowjetunion gebracht worden sein. Allerdings ging im Krieg und in der Nachkriegszeit mit dem Überblick auch ein Teil der ausgelagerten Bestände ganz verloren. Während deren Verteilung auf vermeintlich sichere Landschlösser, Forsthäuser und Banken 1943 noch vergleichsweise geordnet begonnen habe, sei es von 1944 an immer hektischer und panischer zugegangen, berichtet die Abteilungsleiterin für Handschriften, Jana Kocourek. Mangels Kisten seien Bücher auch lose verladen und in unnummerierten Behältnissen aus der Landeshauptstadt fortgebracht worden, darunter auch nach Schloss Gröditz.

Unbemerkt verstreut – in Bücherregalen und auf Dachböden

Der Landsitz liegt ganz in der Nähe des jetzigen Fundorts Weißenberg und beherbergte damals mindestens 268 Kisten mit ausgelagerten Büchern der Landesbibliothek. 38 Kisten davon waren bei der Bergung im Sommer 1946 nicht mehr auffindbar. „Bisher haben wir angenommen, dass die Kisten nach Russland verbracht wurden“, sagt Kocourek. Allerdings sei das Schloss nach der Enteignung 1945 zeitweise frei zugänglich gewesen. Bibliotheks-Chef Bonte sagt, dass anders als gedacht manche Exemplare gar nicht nach Russland gelangt, sondern von Vagabunden und Plünderern mitgenommen worden seien und jetzt im ganzen Land verstreut auf Dachböden oder unbemerkt in Bücherregalen stünden. Womöglich war das auch bei den von Walther in Weißenberg entdeckten Bänden der Fall.

Demgegenüber habe die Bibliothek inzwischen beste Kenntnisse darüber, welche ihrer einstigen Bestände sich heute in Russland befinden. „Vieles davon können wir zumindest digital zurückholen“, sagt Bonte. Gerade erst habe man die Digitalisierung der in Russland lagernden Musikalien abgeschlossen, als nächstes werde man die Inkunabeln der Deutschen Nationalbibliothek, die in der russischen Staatsbibliothek liegen, digital zugänglich machen. Möglich sei das vor allem durch den deutsch-russischen Bibliotheksdialog, bei dem trotz aller politischen Differenzen zwischen Deutschland und Russland Fachleute beider Seiten hervorragend zusammenarbeiteten. „Die physische Rückholung wird allerdings eher die Ausnahme bleiben.“ Im Fall von Weißenberg ist das freilich anders. Es mache ihn ein wenig traurig, die wunderbaren Bücher aus der Hand zu geben, sagt Walther. Doch die Rückgabe an den rechtmäßigen Eigentümer sei auch eine Frage des Anstands.