D as Jahr, das niemals richtig anfing: 2021 wird uns in Erinnerung bleiben als die Achterbahn, in der wir den Ausweg aus der Pandemie schon vor uns sahen und dann doch eine neue Runde einlegten. Aber auf FAZ.NET war es auch ein Jahr großer, spannender Geschichten. 25 davon waren besonders eindrücklich – hier haben wir sie für Sie, unsere Leserinnen und Leser, gesammelt, damit Sie keine davon verpassen.



Giraffen in der Savanne und neue Häuser im Schwarzwald, Himmelsscheiben und Kriegsverbrechen, American Football und Home Office, E-Autos und Fischerboote: Die Themen dieser Sammlung sind so weit und vielfältig wie das Leben. Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Storytellings von: Marie Bauer, Julia Bellan, Ulrike Engel, Jens Giesel, Angela Gries, Dana Hajek, Bernd Helfert, Katharina Hofbauer, Waldemar Klimenko, Annabella Moccia-Tanribilir, Gabriel Rinaldi, Max Ritthaler, Oliver Schlömer, Johannes Thielen, Natascha Vlahovic, Robert Wenkemann und Corinna Zander