Was sich in zehn Jahren geändert hat

2020 und 2010 im Vergleich : Was sich in zehn Jahren geändert hat

76 Prozent der Bundesbürger nutzen aktuell ein Smartphone – 2012 waren es noch 36 Prozent. Bild: dpa

2020 versus 2010: Mehr Alkoholfreies und weniger Bier, mehr Zeit mit dem Smartphone und mehr als zwanzig Mal so viele Veganer – was sich in zehn Jahren in Deutschland verändert hat.