Für ein großes Jubiläum braucht es einen großzügigen Rahmen. Weil es in dieser Session 200 Jahre her ist, dass in Köln mit dem ersten Rosenmontagsumzug die Geburtsstunde des organisierten Karnevals schlug, wird das Undenkbare wahr: Erstmals in seiner Geschichte startet d’r Zoch auf der Schäl Sick. Die angeblich „schlechtere“ oder „falsche“ rechtsrheinische Seite der Stadt wird sich als goldrichtiger Ausgangspunkt erweisen. Denn wenn gleich zum Auftakt die rund 12.000 Teilnehmer in 72 Gruppen als bunter Jubiläumslindwurm über die Deutzer Brücke ziehen, entstehen historische Bilder: Rosenmontagszug vor Kölner Panorama. Erstmals in seiner Geschichte wird die närrische Prozession den Rhein überqueren. Welch ein Neubeginn nach den schweren Corona-Jahren!

Reiner Burger Politischer Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Folgen Ich folge



Fastelovend ist in Köln nicht erst seit 200 Jahren eine große Sache. Die Volks­belustigung vor Beginn der vorösterlichen Fastenzeit ist 1341 zum ersten Mal im Eidbuch der Stadt erwähnt. „Mummerey und Heidnische Tobung“ nahmen in den Gassen schon damals oft drastische Formen an, weshalb der Rat im Mittelalter mehrfach versuchte, das Treiben zu verbieten. Im 18. Jahrhundert führten Adelige und reiche Bürger Masken- und Kostümbälle nach venezianischem Vorbild ein. Trotz der im Oktober 1794 gegebenen Zusicherung, Freiheit und Gesetze der Stadt zu respektieren, untersagten die französischen Besatzer im Februar 1795 das närrische Treiben.