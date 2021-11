110 und 112 : Notrufnummern in mehreren Bundesländern ausgefallen

Die Notrufnummern 110 und 112 waren am frühen Morgen in mehreren Bundesländern nicht zu erreichen. Die Ursache war zunächst nicht bekannt. Einige Regionen geben bereits wieder Entwarnung.

In zahlreichen Bundesländern ist der Notruf ausgefallen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verbreitete am Donnerstagmorgen amtliche Gefahrendurchsagen unter anderem für Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt sowie für die Großstädte Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main, wonach die Notrufnummern 112 und teilweise auch 110 ausgefallen sind. Für Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie die Städte Kassel, Steinfurt und Mönchengladbach sowie Schwerin wurde inzwischen wieder Entwarnung gegeben.

In Köln wurde zunächst ein großflächiger Ausfall von Strom, Telefonnetz und Trinkwasser gemeldet. Um 06.20 Uhr wurde nur noch eine Störung des Notrufs mitgeteilt.

In Baden-Württemberg fielen die Notrufe 110 und 112 aus, im gesamten Bundesland Sachsen-Anhalt fielen die Notrufnummern 112 und 110 sowie Behördenleitungen aus. In Nordrhein-Westfalen fiel der Notruf 112 in mehreren Städten aus. In Hessen waren vorübergehend der Landkreis und die Stadt Kassel betroffen, dort war der Notruf 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst wegen einer technischen Störung nicht zu erreichen.

In ganz Niedersachsen waren vorübergehend neben den Notrufnummern auch die Amtsleitungen der Polizei und von Krankenhäusern von dem Ausfall betroffen. Betroffen waren auch zahlreiche Landkreise im nördlichsten Bundesland Schleswig-Holstein. In den beiden Bundesländern wurde inzwischen Entwarnung gegeben.