Sechs and the City: Best Ager Neuzugänge in der Betty-Ford-Klinik

Germany’s Next Topmodel : Sechs and the City: Best Ager Neuzugänge in der Betty-Ford-Klinik

Acht Wochen Cringe-Olympiade mit gelegentlich entfernt an Model-Themen erinnernden Wettkampf-Momenten liegen hinter uns. Die obligatorische Konfrontation mit der Realität ereilt Absolventinnen des „Heidi Klum Assessment-Centers für CEOs“ (Catwalk Owning Models) im Normalfall erst nach dem Finale. Dann, wenn sie das Kleingedruckte ihres Vertrags entdecken und die anfängliche Euphorie in der Erkenntnis mündet, dass man auch als Finalistin in Deutschlands populärstem Beischlaf-Vermittlungsprogramm für C-Promis nicht automatisch für die Pariser Fashion Week gebucht wird. Dieses Jahr hat sich das Kompetenzteam Innovation bei ProSieben aber offenbar für die vorzeitige Desillusionierung aller Teilnehmerinnen entschieden und schickt sechs brandneue Kandidatinnen ins Rennen um das „Harper's Bazaar“-Cover und 400 Anfragen von Berliner Periodenunterwäsche-Startups.

Also, brandneu jetzt im Sinne von: vorher nicht dagewesen. Nicht im Sinne von: blutjung. Fünf Sechstel der Nachzüglerinnen sind nämlich sogenannte Best Ager Models. Teilnehmerinnen im Alter zwischen Heidi Klum und Olaf Scholz. Oder wie die viel zu früh zurück in ihren Hauptberuf als Wildfuchs-Testimonial exmatrikulierte Elsa sagen würde: „Fünf Sechstel? Das ist ja fast die Hälfte!“ Echtpelz-Trägerin oder nicht: Für die Gründungsmitglieder der Staffel ist das plötzliche Auftauchen neuer Konkurrentinnen eine fast so kalte Dusche wie die letzten Landtagswahlen für die FDP.

Entrüstete Leistungsträgerinnen

Verständlich. Nachdem Modeltraum-Abrissbirne Heidi Klum ihre Entourage aus hoffnungsfrohen Neuinfluencerinnen bereits in Rekordzeit von 29 auf 13 runterrasiert hatte, sahen sich die verbliebenen Jahrgangsbesten bereits als Nachfolgerinnen von Vorjahressiegerin (na, wer kennt noch den Namen?) Lou-Anne Gleissenebner. Der 6. April 2023 ist für Mirela, Selma, Anja, Somajia, Vivien, Cassy, Olivia, Nina, Leona, Katherine, Ida, Anna-Maria und Coco somit im Grunde wie der 25. November 2017 für BVB-Fans. Man führt zur Halbzeit mit 4:0 - und fährt dann mit einem 4:4 nach Hause. Anya, der Lucien Favre der Modelvilla, ist entsprechend entrüstet: „das ist ungerecht, denn wir haben schon Leistung gebracht.“ Tja, wenn man für Leistungen aus der Vergangenheit Credits für die Zukunft bekäme, hätte David Hasselhoff schon 32 Oscars.

Das Trainingslager für die frisch transferierten neuen Starspielerinnen Marielena, Zuzel, Maike, Charlene, Nicole und Ina übernimmt Heidis offizieller Denglish-Korrespondent Thomas Hayo. Ausgerüstet mit einer Kamera und einer Hohlkehle empfängt er das Sextett in München. Eine Hohlkehle ist übrigens nicht der Fachausdruck, wenn Donald Trump Opernsänger wäre, sondern ein Raumlinien vermeidender Foto-Hintergrund. Um zu umgehen, dass ich als Vorsitzende des Thomas Hayo Fanclubs Berlin Charlottenburg folgenden schmerzhaften Gag bringe: „egal wieviel Schwarz Thomas Hayo trägt, Alice trägt Schwarzer“, trägt der Erfinder der Attitude-Rhetorik erstmals in 18 Jahren GNTM-Historie etwas Blaues. Verrückte Zeiten. Was kommt als nächstes? Im Finale wird ein echtes Topmodel gekürt?