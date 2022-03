Die CDU/CSU-Fraktion stellt harte Bedingungen für eine Grundgesetzänderung. Ob das „Sondervermögen Bundeswehr“ so überhaupt zustande kommt, ist ungewiss.

Wenn der Eindruck, den die Haushaltsdebatte am Mittwoch geliefert hat, nicht trügt, dann dürfte die Bundeswehr auf ihr „Sondervermögen“ noch etwas warten müssen. In der Generaldebatte, der Aussprache über den Kanzleretat, stellte Oppositionsführer Friedrich Merz sechs Bedingungen für eine Grundgesetzänderung, mit der die Bundesregierung hundert Milliarden Euro für die Bundeswehr absichern will. Die Bedingungen waren weitgehend bekannt, ihr Tenor: Klarer Zweck; klare Beteiligung der Opposition; klare Tilgungsfrist; Zwei-Prozent-Ziel nicht nur vorübergehend, sondern immer.

Der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende kann solche harten Bedingungen stellen. Seine Fraktion wird für eine Zweidrittel-Mehrheit gebraucht, muss aber befürchten, als reiner Mehrheitsbeschaffer zu dienen. Denn es ist wie bei der Impfpflicht. Auf geschlossene Reihen in der Ampelkoalition kann Olaf Scholz auch in dieser Frage nicht zählen. Merz machte deshalb auch das zur Bedingung: Die Koalition muss geschlossen hinter der Grundgesetzänderung stehen.

Ob das alles gelingt, ist unsicher. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich klang jedenfalls nicht so. Die CDU/CSU-Fraktion konnte zwar nicht erwarten, dass Mützenich auf ihre Bedingungen jetzt schon einging. Mützenichs Rede wirkte aber nicht so, als könne er sie akzeptieren und als könne er seine Fraktion dereinst geschlossen in die Abstimmung bringen. Erst einmal müsse geklärt werden, welche Aufgaben die Bundeswehr überhaupt wahrnehmen solle. Das kann dauern.

Dieselben Fehler wie damals?

Nur in einem Punkt berührten sich Merz und Mützenich: Ohne parlamentarische Kontrolle dürfe der Wirtschaftsplan für die Verwendung des Sondervermögens nicht aufgestellt werden. Die Frage ist, ob die Opposition dabei mitbestimmen darf. Auch das war eine der Bedingungen, die Merz stellte.

Auch der Bundeskanzler wich diesen Bedingungen aus, gestand aber immerhin zu, es sei „in Ordnung“, dass sie gestellt würden. Er hielt daran fest, dass die Stärkung der „Bündnis- und Verteidigungsfähigkeit“ ein „klarer Zweck“ für das Sondervermögen sei. Genau das stellt die Unionsfraktion in Abrede. Sie vermutet dahinter Ausweichmöglichkeiten in Richtung von Projekten, die mit der Bundeswehr nur wenig zu tun haben, wohl aber im Sinne einer sehr weitgefassten rot-grünen Sicherheitspolitik sind. Die Union dürfte sich auch in dieser Hinsicht von der Rede Mützenichs bestätigt fühlen.

Mützenich schloss den „militärischen“ Teil seiner Rede mit der Bemerkung, dass sozialdemokratische Politik dazu beigetragen habe, den Kalten Krieg zu überwinden. „Genau diesen Weg werden wir gehen“, sagte Mützenich. Will sie also dieselben Fehler wie damals begehen?

Die Erinnerung der SPD weicht nämlich regelmäßig der Tatsache aus, dass ihr Kanzler Helmut Schmidt darüber stürzte, weil er andere Mittel einsetzen wollte als nur Entspannungspolitik, Mittel der Abschreckung, die damals zum Erfolg führten und heute versäumt wurden. Mützenich dachte wohl nur an Entspannungspolitik und an Willy Brandt. Der konnte sich allerdings wenigstens auf eine gut ausgerüstete Bundeswehr stützen.

Wo die „Zeitenwende“ hinführt, ist nach dieser Debatte ungewiss. Die Ampelkoalition und Olaf Scholz können darauf rechnen, dass es nicht die CDU/CSU-Fraktion und Friedrich Merz sein wollen, an denen die Ausstattung der Bundeswehr scheitert. Merz kann darauf rechnen, dass Scholz es sich nicht leisten kann, dass seine Milliarden-Zusage zwischen die parlamentarischen Mühlsteine gerät und zerrieben wird. Am Mittwoch war allerdings das Geknirsche schon unüberhörbar.