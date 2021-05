Grundrechte : Bundeskabinett beschließt Erleichterungen für Corona-Geimpfte

Das Bundeskabinett hat per Umlaufverfahren die Verordnung zu den Rechten von Geimpften und Genesenen in der Pandemie beschlossen. Dies teilte Justizministerin Christine Lambrecht am Dienstag in Berlin mit. Jetzt stehe noch die Zustimmung im Bundestag aus. Auch den Bundesrat muss das Gesetz passieren. Sie gehe davon aus, dass die Länderkammer am Freitag beschließen könne, so dass die Verordnung schon am Wochenende gelten werde.

