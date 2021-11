G-20-Gipfel : Präsident Bolsonaros Sicherheitsleute flippen aus und schlagen auf Journalisten ein

Brazil's President Jair Bolsonaro arrives for the G20 leaders summit in Rome. Bild: Reuters

Präsident Bolsonaros steht in Brasilien in der Kritik – mehr als 600.000 Menschen sind dort an COVID-19 gestorben. Am Rande des G-20-Gipfel zeigten seine Bodyguards nun per Faustschlag was sie von kritischem Journalismus halten.