F.A.Z. Frühdenker : Wie schätzen Drosten und Wieler die Omikron-Lage ein?

Das Wirtschaftswachstum von 2021 wird geschätzt. In Deutschland dominiert nun die Omikron-Variante. Armenien und die Türkei nehmen den Dialog auf. Der F.A.Z.-Newsletter.

Äußern sich heute zur Omikron-Lage in Deutschland: RKI-Präsident Wieler und Charité-Virologe Drosten (r.) Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag:

1. Wie sieht die Wirtschaftsbilanz 2021 aus?

2. Was die neue Omikron-Lage bedeutet

3. Corona-Aufbruch in England – Chaos in Frankreich

4. Annäherung zwischen Armenien und der Türkei?

5. Die Start-ups und der Geldregen

6. Der tiefe Fall des Prinz Andrew

7. Deutscher Auftakt bei der Handball-EM

1. Wie sieht die Wirtschaftsbilanz 2021 aus?

Die deutsche Wirtschaft kommt nur langsam aus dem Corona-Tief. Auch 2022 könnte ein „Stop-and-Go-Jahr“ werden.

Prognose von 2,5 Prozent: Nach dem Absturz der Wirtschaftsleistung um fast fünf Prozent im Jahr 2020 stehen die Zeichen wieder auf Wachstum. Eine erste amtliche Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für 2021 gibt diesen Freitag das Statistische Bundesamt ab. Prognosen zufolge dürfte die deutsche Wirtschaft vergangenes Jahr um 2,5 Prozent zugelegt haben. Volkswirte rechnen für die nächsten Monate allerdings abermals mit einer deutlichen Abkühlung der Konjunktur. Erst ab dem Frühjahr werde der Aufschwung an Fahrt gewinnen.