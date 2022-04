: Frankfurter Staatsanwaltschaft: Razzia bei der Deutschen Bank

Razzia bei der Deutschen Bank: Aktuell finden Durchsuchungsmaßnahmen in Räumlichkeiten der Deutschen Bank aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Frankfurt statt, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Freitag mitteilte. Beamte der Staatsanwaltschaft Frankfurt, des Bundeskriminalamts und der Finanzaufsicht Bafin sind an der Aktion beteiligt, teilte die Justiz in Frankfurt mit. Weitere Auskünfte könnten derzeit aufgrund der andauernden Ermittlungsmaßnahmen nicht erteilt werden. Die Deutsche Bank und die Bafin lehnten eine Stellungnahme ab.

