Auffallend im zweiten Lockdown: Auch Restaurants, die das in der ersten verordneten Schließungsphase nicht taten, bieten inzwischen Abhol-Service an oder liefern Essen aus. Zu den Ersten in Frankfurt, die ganz neue Wege gingen, gehören Raffaela Schöbel und Simon Horn, die Inhaber des Restaurants „Margarete“. Sie haben schon im Winter 2020 auf den Versand fast verzehrfertiger Gerichte in Boxen gesetzt und tun das noch.