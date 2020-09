Digitalangebot erweitert : Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ab sofort als Multimedia-Ausgabe

Aktualisiert am

Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung für Tablet, Smartphone und Browser optimiert. Bild: FAZ.NET

Die Frankfurter Allgemeine erweitert ihr Digitalangebot und bietet von diesem Sonntag an eine multimediale Ausgabe der Sonntagszeitung. Wie das klassische E-Paper ist die Multimedia-Ausgabe bereits am Vorabend ab 20 Uhr abrufbar. Auch sie wird bis in die Nacht hinein mehrmals aktualisiert.