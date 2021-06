Covid-Impfung im Gefängnis : Ein kleiner Piks für harte Jungs

Medizinisches Personal des Delta Health Center arbeitet in der JVA in Bolivar County, um Gefangenen eine Covid-19-Impfung zu verabreichen. Bild: Spencer Platt/AFP

Die Gefängnisse in Mississippi haben Ende März als eines der ersten staatlichen Gefängnisse in den USA mit Massenimpfungen begonnen. Mit über 17.000 Insassen war das bevölkerungsreichste Gefängnis des Staates, die Justizvollzugsanstalt in Pearl, an erster Stelle.

Das Mississippi Department of Corrections (MDOC), die Behörde, die das Gefängnissystem des Bundesstaates beaufsichtigt, erhielt vom Gesundheitsministerium des Bundesstaates Mississippi 3.500 Dosen. So waren sie in der Lage, ohne Rücksicht auf Alter oder Gesundheitszustand massenhaft zu impfen. Ein Gefängnis nach dem anderen wurde so gegen COVID-19 geimpft.

Laut MDOC verweigerte nur ein Prozent der Insassen die Impfung, die auf freiwilliger Basis stattfindet. Allerdings ist die Impfung an zahlreiche Lockerungen im Gefängnisalltag verknüpft – so können die Insassen Besuche erst nach einer vollständigen Impfung wieder empfangen.

Wie ein Gefängnis seine Insassen impft, sehen wir auf den nächsten Bildern.