Was als tollkühne Idee zweier Freunde begann, mündete in eine knallhart recherchierte und bunt bebilderte Analyse mit Expeditionen-ins-Eisreich-Charakter.

Zuerst wurde beobachtet. Leonhard Hieronymi ist Autor des Buches und sammelte alle Erlebnisse in einem tagebuchartigen Reisebericht. Christian Metzler, eigentlich Analyst in der Automobilbranche, bannte die Eisbecher auf Fotografien.

Danach wurde analysiert. Am Ende des Buches findet sich eine Liste, die unter anderem alle besuchten Eisdielen (125!) aufführt, wie viele Eisdealer einen Becher aushändigten (90) und wie viele keine Lust dazu hatten oder geschlossen waren (35). Hieronymi und Metzler verspeisten im Schnitt 10,11 Becher pro Tag, bis sie nicht mehr konnten.

Rückblickend sinnieren sie: „Sein runder Kopf aus Erdbeereis, die Augen aus hellblauen Smarties – so glotzt er mich blind an, der Pinocchio in Duisburg. Warum er existiert, weiß er vermutlich genauso wenig wie sein Schöpfer. Gedanken- und lieblos erschaffen, in einen Becher gezwängt und serviert. Grotesk, aber faszinierend wirkt er auf mich. Farbenfroh und damit gut getarnt für die Augen eines Erwachsenen. Aber ich habe ihn entdeckt und möchte nun mehr von seiner Sorte sehen. Ich wünschte mir, es hätte bereits ein Buch über Pinocchio-Eis gegeben, dann wäre uns das alles erspart geblieben.“

Der literarische und optische Weg bis zur Wahl ihres persönlichen Favoriten hilft uns allen, diesen tristen Sommer zu überstehen. Lachgarantie ist gewährt. Im Folgenden einige Porträts des weltbekannten Lügners inklusive des Gewinners.

Das Buch „Mostro – Pinocchio-Eis in Deutschland“ von Leonhard Hieronymi und Christian Metzler ist im Starfruit Verlag erschienen. Angaben wie die Eispreise entsprechen dem Stand des Erscheinungsjahres 2021.