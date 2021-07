Zirkus in Äthiopien : Die Welt steht Kopf

Lange Zeit wurde die Zirkuskunst in Äthiopien missachtet. Der Fotograf Eduardo Soteras rückt die Kunst des Tigray Zirkus in neues Licht.

Die artistischen Kunststücke haben in Äthiopien lange Tradition. Auf vielen Festen gab es als Programmpunkt Aufführungen und Shows von Zirkusgruppen. Der Tigray Zirkus, benannt nach der gleichnamigen Region, aus der er kommt, war eine von ihnen. Jedoch, wie in so vielen Bereichen der Künste, fielen auch hier die Auftritte der Corona-Pandemie zum Opfer. Die Verantwortlichen des Zirkus' haben die Pandemie jedoch genutzt, um ihr Trainingskonzept zu überarbeiten. Seit 2020 bieten sie Trainings für benachteiligte Kinder an, um nicht nur deren Willen sondern auch ihre Körperspannung zu stärken.

Der Fotograf der Nachrichtenagentur AFP, Eduardo Soteras, hat sich mehrere Trainingsstunden angeschaut und die artistischen Kunststücke mit seiner Kamera festgehalten.