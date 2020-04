World Press Photo Award : Die besten Pressefotos des Jahres

Ein junger Mann rezitiert ein Protestgedicht, erleuchtet nur von Mobiltelefonen, weil in Khartoum mal wieder der Strom abgestellt wurde: Diese so friedlich und feierlich anmutende Szene führt uns in den krisengeschüttelten Sudan, in dem dreißig Jahre lang der Diktator Omar a-Baschir herrschte. Er wurde durch einen Militärputsch abgesetzt und durch eine Übergangsregierung der Armee ersetzt. Viele Sudaner, die auf eine Demokratie hofften, protestierten im ganzen Land, statt einer Antwort eröffnete die Armee das Feuer. Dann begannen die Schikanen, die Stromausfälle gehören dazu, auch das Internet wurde immer wieder abgeschaltet, um den Protestierenden die Organisation zu erschweren. Sie griffen stattdessen zu SMS-Nachrichten. Im August vergangenen Jahres unterzeichneten Armee und Zivilisten ein Abkommen, einen Souveränen Rat als Regierung einzusetzen, dem Militärs wie Zivilisten gleichsam angehören.

Yasuyoshi Chiba arbeitet von Nairobi aus für die Agentur AFP. Der südafrikanische Fotograf und Dozent Lekgetho Makola, der in diesem Jahr der Jury für den World Press Photo Award vorsitzt, suchte sich bewusst kein Bild aus, das Krieg und Gewalt zeigt, sondern eines, das Hoffnung abbildet. „Gerade in unserer Zeit der Gewalt und Konflikte ist es wichtig, ein Bild zu haben, das die Menschen inspiriert“, sagte er in seinem Statement.

Die beste Bildreportage „Kho, the Genesis of a Revolt“ von Romain Laurendeau führt in ein Land, in dem junge Menschen für kleine alltägliche Freiheiten und eine Zukunft demonstrieren. In Algerien sind 72 Prozent der unter Dreißigjährigen arbeitslos, Langeweile und keine Aussicht auf Beschäftigung in einer sehr konservativen Gesellschaft führen zu Frustration. Vor über dreißig Jahren wurde bereits einmal eine Jugendbewegung brutal niedergeschlagen, und der Schock sitzt vielen noch in den Knochen. Dennoch wagen es wieder junge Menschen vor allem aus einfachen Vierteln, ihrer Unzufriedenheit mit Staat und Institutionen Luft zu machen.

Es gehe beim Erzählen visueller Geschichten nicht nur darum, seinem Gegenstand besonders nahe zu kommen, sagte Jurypräsident Makola. Es gehe auch darum, ab und zu einen Schritt zurückzutreten und dem Betrachter zu erlauben, seine eigenen Schlüsse zu ziehen.

Der Gewinner in der Kategorie „Contemporary Issues – Einzelbild“ ist eines dieser Fotos, das so künstlich und gestellt aussieht, dass es nur wahr sein kann. „Nothing Personal – the Back Office of War“ ist der Titel dieser Momentaufnahme einer Waffenmesse in Abu Dhabi, bei der ein Waffenhändler am Ende des Messetages ein paar Panzergranaten nach hinten trägt, um sie wegzuschließen. So sauber diese Geschäfte an der Oberfläche aussehen, so poliert kommt auch dieses Foto daher.

Der längste Krieg – „The Longest War“ – ist die Reportage von Lorenzo Tugnoli betitelt, einem Fotografen, der für die Washington Post arbeitet und bereits im vergangenen Jahr den Pulitzer Preis für eine Fotoreportage aus dem Jemen bekam. Nun geht es nach Afghanistan, und Tugnoli begegnet Taliban ebenso wie der afghanischen Armee. Es sind Bilder aus einem Konflikt, der nicht akut genug ist, um noch für Schlagzeilen zu sorgen. Sie bekamen den Hauptpreis der Kategorie „Contemporary Issues – Serie“.