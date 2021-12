Marscharaber : Was Saddam Hussein begann, setzt der Klimawandel fort

Der englische Abenteurer Wilfred Thesiger hat einige Jahre unter ihnen gelebt. Die Erinnerung an diese Welt hält er mit seinen eindrucksvollen Schilderungen und ebenso eindrucksvollen Fotos in seinem 1964 erschienenen Buch „The Marsh Arabs“ wach. Die Gewässer waren damals fischreich, Seeadler zogen über das Land, das flach ist, so weit das Auge reicht, ebenso Reiher und Pelikane. Ein Idyll ohne den Lärm der Stadt, der Vergleich mit dem Garten Eden schien berechtigt.

Die Fotoserie von Reuters-Fotograf Thaier al-Sudani dokumentiert nun eindrucksvoll, wie dieses Feuchtgebiet mit seinen zahlreichen Wasserarmen kippt. Immer mehr junge Söhne und Töchter wollen nicht mehr leben wie ihre Vorfahren und ziehen in die nächste Stadt. Das Leben dort ist bequemer und weniger entbehrungsreich. Arbeit finden sie dort aber nicht, wie auch viele andere Iraker nicht, die deshalb seit 2018 gegen die korrupte und inkompetente Regierung in Bagdad demonstrieren. Dennoch wollen die Jungen aus dem Marschland weg, auch deshalb, weil sie dort nicht mehr wie ihre Vorfahren leben können.

Die zogen noch mit ihren Kähnen noch Tag für Tag durch die vielen Wasserarme. Was sie fischten, verzehrten sie, was übrig blieb, verkauften sie an zentralen Stellen ebenso wie die Milch der Büffel. Sie bauten sich Häuser nur mit Schilf. Die großen, ebenfalls nur mit Schilf gebauten Versammlungsräume waren bis zu 50 Meter lang und hatten eine fast sakrale Aura. Doch die Moderne zog auch in diese Schilfhäuser der Marscharaber ein. Immer häufiger verwenden sie heute als tragende Konstruktion Eisen, und immer häufiger leben sie sogar in Lehmhütten.

Der irakische Diktator Saddam Hussein griff 1991 in dieses Leben ein. In jenem Jahr, die irakische Armee war aus Kuweit vertrieben worden, erhoben sich im Süden des Iraks die Schiiten gegen die Gewaltherrschaft von Saddam Hussein. Das Marschland war ihr ideales Rückzugsgebiet. Dort konnten sie untertauchen und unentdeckt bleiben. Deshalb ließ Saddam Hussein das Marschland trockenlegen und Straßen für seine Militärfahrzeuge bauen, um die Aufständischen zu bekämpfen.

Saddam Hussein verwandelte dieses einstige Paradies so in eine Wüste, und so fegte von dann an der Wüstenwind über die endlose flache Ebene, eine Salzkruste bedeckte den Boden. Zum ersten Mal seit Menschengedenken lebten hier keine Menschen mehr. Als Saddam Hussein 2003 gestürzt wurde, erholte sich die Gegend, in die trockengelegten Sümpfe kehrte Leben zurück. Wasser füllte wieder die Kanäle, viele kehrten zurück und ließen sich auf den zahlreichen Inseln nieder, auf denen wieder Schilf wuchs.

Doch das Leben, so wie es einmal war, kehrte nicht zurück. Die Wasserbüffel gleiten wohl noch nach wie vor lautlos ins Wasser und entziehen sich so der Hitze. Sie geben aber weniger Milch. Die Fischer ziehen mit ihren langgezogenen Kähnen weiter durch die Wasserarme, aber die Netze sind nicht mehr so voll. Das Wasser fließt wieder, es ist nicht mehr trinkbar, sodass die Menschen das Trinkwasser in Tanks herbeischaffen. Hier, in diesem Marschland am Unterlauf von Euphrat und Tigris, wird besonders deutlich, wie sehr der Satz stimmt, dass Wasser Leben bedeutet.

Heute bedrohen zwei Entwicklungen dieses Marschland: Trockenheit und Wasserverschmutzung. 2021 war das zweit trockenste Jahr der vergangenen vierzig Jahre. Für 2023 wird eine weitere verheerende Dürre prognostiziert. Mit der Trockenheit sinkt der Wasserspiegel, und vom nahen Persischen Golf dringt Salzwasser ein. Das Wasser wird salziger, weshalb die Büffel weniger trinken, und sie geben dann auch weniger Milch. Zudem steigt die Temperatur, aufgrund der meteorologischen Besonderheiten doppelt so viel wie im weltweiten Durchschnitt, wodurch noch mehr Wasser verdunstet.

Die Quantität des Wassers nimmt also ab. Gleichzeitig verschlechtert sich seine Qualität, und das nicht nur wegen der Versalzung. Von Norden her bringen die Ströme Euphrat und Tigris immer größere Mengen verschmutztes Wasser in die Kanäle. Jeden Tag fließen 5 Millionen Kubikmeter Abwässer ungeklärt in den Tigris, räumt die irakische Regierung ein. Deshalb gibt es weniger Fische, und deshalb müssen die Marscharaber das Trinkwasser in Tanks herbei schaffen. Das verschmutzte Wasser verursachte Krankheiten, was ein weiterer Grund für den anhaltenden Wegzug in die Städte ist.

Die Fotos halten eine Lebensweise fest, die dem Untergang geweiht ist. Sie vermitteln einerseits, wie sehr die Marscharaber noch immer in Würde leben, andererseits aber auch, dass und wie menschliche Eingriffe ihnen die Lebensgrundlage entziehen.