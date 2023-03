Sogar ihre Ballettschuhe ließ die neunundzwanzigjährige Ganna Muromtseva in Kiew zurück, als sie vor einem Jahr aus der Ukraine floh. In der Eile konnte sie nur eine sehr kleine Tasche mitnehmen. Der Krieg schrieb all ihre Pläne um: “Als ich Kiew verließ, rechnete ich nicht mehr damit, eines Tages wieder tanzen zu können. Ich hatte mich von meiner Karriere verabschiedet.“

Die Flucht aus Kiew führte sie über Lemberg nach Belgien. In Budapest kam sie im Sommer an. Jetzt tanzt sie an der Staatsoper Budapest die anspruchsvolle Doppelrolle des ätherischen weißen Schwans Odette und des trügerischen schwarzen Schwans Odile in Tschaikowskis Schwanensee. Diese Rolle hatte sie über fünf Jahre lang mit ihrer ukrainischen Kompanie in den großen Häusern dieser Welt getanzt, auch in Japan und China.

„Ich bin sehr glücklich, wieder auf der Bühne zu stehen“, erzählt sie. “Die Produktion in Budapest ist eine ganz andere als die aus Kiew. Für mich ist es eine große Herausforderung. Man muss im Kopf sehr flexibel sein . . . nicht im Körper.“ Nachdem sie fast ein Jahr als Flüchtling gelebt hatte, arbeitet Ganna Muromtseva jeden Tag an ihrer mentalen Ausgeglichenheit und dem körperlichen Wiederaufbau. Lange Spaziergänge und die neuen Freunde in Budapest wirken heilsam. Auch das harte Training und der stramme Zeitplan helfen, eine Stabilität zu finden. Trotzdem weint sie oft: “Wir nennen es War-Life-Balance und nicht Work-Life-Balance. Anfangs war es schwierig, langsam wird es einfacher.“

Ihre Mutter und Großmutter sind mittlerweile nach Kiew zurückgekehrt. Ganna Muromtseva ist froh in Ungarn zu sein, in der Nähe der Ukraine. So kann sie im Notfall schneller unterstützen. Ihr Vater lebt in Kiew, und ihr Großvater wurde erst kürzlich an der Front verletzt. “Ich warte auf den Tag, an dem ich wieder in Kiew auf der Bühne stehen kann, aber jetzt stehe ich in Budapest noch unter Vertrag“, sagt sie.