Bild: AFP

Dramatische Szenen am Flughafen

Afghanen stürmten am heutigen Montag das Rollfeld des Flughafens von Kabul. In den sozialen Netzwerken verbreiteten sich außerdem Videos, die Menschen zeigten, die verzweifelt versuchten, in im Freien stehende Flugzeuge einzudringen. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge sind auf dem Flughafen von Kabul mindestens fünf Menschen getötet worden.