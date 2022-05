Bildergalerie: Russland feiert den 9. Mai

Waffen, Raketen, Trommeln – so feierte Russland den 9. Mai

In Moskau nutzte Präsident Putin den Gedenktag, um den Krieg in der Ukraine zu rechtfertigen. In Polen musste der russische Botschafter einstecken. Der 9. Mai in Bildern.