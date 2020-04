Fotografie und Corona : Urbanes Stillleben

Die helle Kammer, das Werk des französischen Philosophen Roland Barthes, wurde im kulturhistorischen Kontext der Fotografie schon häufig zitiert. Seine Idee von Studium und Punctum treffen in der Coronakrise aber dennoch umso mehr auf einen Pressefotografen zu.

Im gewöhnlichen, journalistischen Alltag erscheinen einige Fototermine eines Pressefotografen als "Pflichtprogramm". Eröffnungen, Ansprachen oder Feuerwehrfeste gelten oft nicht als Sternstunde der Pressefotografie. Die dort entstandenen Fotografien dienen viel mehr dem Studium. Also als eine Art Beleg, dass es so war. Das fotografische Können ist hier meist zweitrangig.

Unser Fotograf Frank Röth hat sich in der Zeit, in der viele auch von Entschleunigung reden, immer wieder an die Orte begeben, an denen sonst das Leben stattfindet. Was er in Einkaufsstraßen oder Bahnhöfen vorfindet, sind derzeit keine Menschenmassen, Lärm oder Dreck. Vielmehr entdeckt er Formen neu, wird aufmerksam auf das Spiel von Licht und Schatten und lässt uns so auf dokumentarische Weise an seinem besonderen Blick teilhaben. Der Fotograf findet sein eigenes Punctum im Stadtbild, welches er durch die Hektik des Alltags möglicherweise links hätte liegenlassen müssen. Menschen werden zum Randaspekt. Das, was den Bildschaffenden besticht (also das Punctum), steht nun im Zentrum.

Weitere Bilder finden sich unter

