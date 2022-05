Aktualisiert am

Leben an der Front : „Für einen Monat gab es gar nichts, ich fühlte mich taub“

Der Krieg in der Ukraine hat viele Gesichter. Zanaida Makishiva hat die russische Besatzung nur dank ihrer Hühner überlebt. Die Fotografin Zohra Bensemra hat sie begleitet.

Zanaida Makishiva, 82, umarmt eines ihrer Hühner in Borodyanka, einem kleinen Ort im Nordwesten von Kiew. Bild: Zohra Bensemra/Reuters

Zanaida Makishaiva ist zweiundachtzig Jahre alt und überstand in ihrem Leben schon den Zweiten Weltkrieg und später den Zusammenbruch der Sowjetunion. Jetzt hat die Ukrainerin die russische Besatzung ihres Dorfes Borodyanka überlebt – dank ihrer Hühner und deren Eier. Als die ersten Bomben auf den Ort fielen und ihren Nachbarn töteten, trafen sie auch den Hühnerstall von Zanaida Makishaiva. Die alte Frau brachte die Tiere kurzerhand in ihrer kleinen Wohnung unter. Während der 30-tägigen russischen Besatzung erreichte sie den nahegelegenen Brunnen, um Trinkwasser zu holen, nur unter Lebensgefahr.

Die Lebensmittel sind immer noch knapp, es gibt kaum etwas anderes als Kartoffeln. Auch Wasser und Gas erreichen den kleinen Ort in der Nähe von Kiew noch nicht wieder. Seit der Ort wieder in ukrainischer Hand liegt, hat sich die Versorgung etwas verbessert. Zanaida Makishaiva läuft nun täglich für mehrere Stunden durch die zerstörten Straßen, vorbei an ausgebrannten Panzern und ausgebombten Gebäuden, auf der Suche nach etwas Essbarem. Die Kirche, wie auch die Stadt, verteilen hin und wieder Hilfsgüter.

„Nun ist es ruhiger“, erzählt sie. „Wir haben wieder Radio. Für einen Monat gab es gar nichts, ich fühlte mich taub“. Zanaida Makishaiva lebt alleine, ihr Sohn lebt mit seiner Familie in einem anderen Teil der Ukraine. „Wenn das Radio sagt, es ist Mitternacht, nehme ich Baldrian und schlafe bis fünf Uhr morgens. Die Träume sind besser geworden. Es war so schrecklich vorher, so viele Menschen starben. Es war beängstigend“.