Gefährdete Tradition : Südkoreas Meeresjägerinnen

Jin So-hee verschwindet in der Tiefe des Meers. Erst anderthalb Minuten später taucht sie wieder auf, in der Hand ein halbes Dutzend Seegurken. Die Stacheln glänzen in der Sonne. „Das ist die größte, was sollen wir machen?“, fragt sie ihre Partnerin Woo Jung-min. „Wir sollten doch nach den wirklich großen tauchen, unsere Chefin wird nicht erfreut sein.“

Die beiden Frauen sind Haenyeo, so nennt man die Taucherinnen von Südkorea. Jin ist 28, Woo 35 Jahre alt und beide leben in der Stadt Geoje auf der gleichnamigen Insel. Die Haenyeo sind eine Art lebendes Wahrzeichen und längst zur Touristenattraktion geworden. Ihre Geschichte reicht tausendfünfhundert Jahre zurück. Auf der Suche nach Meeresfrüchten tauchten früher nur Männer in tiefen Gewässern, während Frauen in Ufernähe blieben. Nach der Einführung hoher Steuern war das Geschäft für Männer allerdings nicht mehr lukrativ. Die Frauen hingegen blieben bei ihrer Tätigkeit, da sie keine Steuern auf ihre Arbeit entrichten mussten.

Heute sind die Haenyeo eine aussterbende Berufsgruppe. Die meisten von ihnen sind über siebzig Jahre alt, und für junge Leute gibt es in Südkorea attraktivere Jobs. Viele Taucher sind mit der Zeit gegangen, verwenden Sauerstoffflaschen und moderne Technik. Ganz anders die Haenyeo: Ko Bok-hwa beispielsweise ist sechsundachtzig Jahre alt. „So lange ich nicht krank werde, mache ich weiter“, sagt sie. Haenyeo ist sie seit ihrem dreizehnten Lebensjahr.

Jin und Woo haben einen Youtube-Kanal namens „Yozum Haenyeo“ („Moderne Seefrauen“) ins Leben gerufen. Hier wollen die beiden Einblicke in ihr Leben und ihre Arbeit geben. Ihr beliebtestes Video hatte bislang mehr als sechshunderttausend Zuschauer. Ob sich Ko Bok-hwa dafür interessiert, ist nicht bekannt, aber Jin und Woo versuchen, junge Frauen mit dem digitalen Angebot für ihre Tradition zu begeistern.