Fotograf Tom Hegen : Flughäfen im Ausnahmezustand

Die Luftfahrt ist zentraler Motor der Globalisierung. An Drehkreuzen des internationalen Luftverkehrs werden Waren gehandelt und Geschäfte abgeschlossen – eng und minutiös getaktet wie die Slots auf den überfüllten Startbahnen. Diese intensive Vernetzung der Welt hat jedoch auch dazu geführt, dass sich Krankheiten schneller verbreiten als jemals zuvor. Im Mittelalter dauerte es noch viele Jahre, bis die Pest nach ihrem ersten Ausbruch in Asien Europa erreichte. Nur wenige Menschen machten sich damals auf eine Reise, die Monate oder sogar Jahre dauern konnte.

Dagegen konnte sich das Coronavirus innerhalb weniger Wochen in alle Teile der Welt verbreiten und das öffentliche Leben nahezu stilllegen. Im Frühjahr 2020 ging der globale Flugverkehr von einem Tag auf den anderen drastisch zurück. Im Mai waren weltweit fast 70 Prozent weniger Flugzeuge in der Luft. An vielen internationalen Flughäfen wurden Landebahnen geschlossen und als Parkflächen für die am Boden gebliebenen Maschinen verwendet. Grounding nennt man das. Die Flugzeuge, die einst Symbol für Freiheit waren, sind im Frühjahr 2020 zum Symbol des Stillstandes geworden.

Wie stellt es sich also dar, wenn sich Flughäfen gleichsam im Ausnahmezustand befinden und plötzlich aufgrund von Gesundheitsvorkehrungen während der weltweiten Corona-Pandemie stillstehen müssen?

Der Fotograf Tom Hegen hat den Stillstand der deutschen Flughäfen dokumentiert, aus Hubschraubern heraus, um Luftaufnahmen von ruhenden Rollfeldern anzufertigen. Es entstanden streng strukturierte Kompositionen, welche die größten deutschen Verkehrsflughäfen in geometrischer Klarheit zeigen. Mit seinen Luftbildfotografien, die sich vor allem mit der menschlich geprägten Landschaft auseinandersetzen, wurde Tom Hegen bereits vor der Corona-Krise bekannt. Seine eindrucksvollen Bilder machen darauf aufmerksam, wie der Mensch mit der Erde umgeht. Wie er sie gestaltet, bearbeitet und wie er sie zerstört.

Tom Hegen lebt und arbeitet als Fotograf und Designer in München. Hegen erhielt mehrere Auszeichnungen, unter anderen den Red Dot Design Award (2018) und den German Design Award (2019). In deutschen und europäischen Museen sind seine Fotos vertreten und werden in der „GEO“, „Die Zeit“ und in der F.A.Z. veröffentlicht.

Biografisches

Geboren 1991 in Augsburg/Bayern

2011-15 BA, Studium Communication Design, Augsburg

2013-14 BA, Studium Graphic Design, Falmouth/Großbritannien

2015-17 MA, Studium Communication Design, Konstanz

Ausrüstung und Umsetzung: Was war bei diesem Projekt dabei und wie wurde gearbeitet?

Fujifilm Digitalkamera Fujifilm GFX 100 mit 100 Megapixel Auflösung und 45-100mm Zoom-Objektiv. Sowohl Fotograf am Hubschrauber gesichert als auch die Kamera mittels einer Seilschlaufe extra gesichert. Es wurde direkt in die Kamera fotografiert. Flughöhen bis 500 Meter über Boden.

Bildbearbeitung: Labor, Software, spezielle Apps?

Adobe Lightroom, Adobe Photoshop.

