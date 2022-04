Sony World Photography Awards : Das sind die besten Aufnahmen des Jahres 2022

Bester Fotograf

Diese Serie des Fotografen Adam Ferguson zeigt Migranten in Mexiko, während sie auf den richtigen Moment warten, die Grenze nach Amerika überschreiten zu können. Der Fotograf nutzte eine Mittelformatkamera und einen Kabelauslöser und trat dann zurück vom Geschehen, um den Menschen die Hoheit über die Dokumentation einer unklaren Reise zu geben.

Landschaft

Die Erde wird seit Jahrhunderten von Menschen als eine Art fruchtbare Gottheit betrachtet. Wasser gilt als das irdischste aller Elemente und hält Organismen am Leben.

Es gibt eine ungezähmte Welt zwischen Magie und Heiligkeit, wo die Lebensessenzen von Stille begleitet werden, wo die äußere und innere Welt übereinstimmen. Das sucht der italienische Fotograf Lorenzo Poli in seiner Arbeit „Life on Earth“.

Stilllife

Haruna Ogata und Jean-Etienne Portail haben die Coronapandemie genutzt, um sich in ihrem Studio in Paris auszuprobieren. Entstanden ist die Serie „Constellation“. Sie folgt keinem tieferen Konzept, sondern möchte einfach nur reine Still Life-Fotografie sein.

Umwelt

Der japanische Fotograf Shunta Kimura hat diese Bilder in Gabura Union, an der Südwestküste Bangladeshs fotografiert. Eine Region, die extrem verwundbar ist gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels. Das Land leidet unter Erdrutschen, steigendem Salzwassergehalt und immer weniger Trinkwasserquellen. Ursachen sind die vielen tropischen Zyklone, die die Küste immer wieder treffen. Shunta Kimura möchte mit seiner Arbeit und der besonderen Bildsprache die Situation der Anwohner abbilden, die ruhig und unauffällig in dieser Gegend leben.

Sport

Der Kuarup ist ein Ritual, welches vom brasilianischen, indigenen Stamm Xingu ausgeführt wird, um an ihre Verstorbenen zu gedenken. Es ist eine Art Abschied und schließt die Phase der Trauer ab. Einmal im Jahr findet das Ritual in verschiedenen Dörfern statt und dauert drei Tage. Der Höhepunkt ist ein Wettbewerb namens Huka-Huka. Er erinnert an eine Form von Martial Arts. Der Fotograf Ricardo Teles hat mit seiner Dokumentation dieses Wettbewerbes die Kategorie Sport gewonnen.

Wildlife und Natur

„Über acht Monate verbrachte ich fast jeden Abend am Fenster in meinem Haus mitten im Wald. Es war Corona und irgendwann tauchte in meinem Hof die junge Füchsin auf und streifte stundenlang umher. Ich studierte ihre Wege und fing an, im Voraus Licht aufzubauen wie in einem Fotostudio, um sie besonders in Szene zu setzen.

Es dauerte manchmal sehr lange, bis sie in meine Szenerie trat. Während dem Lockdown kamen sich somit beide Seiten unweigerlich näher.“ So berichtet der Fotograf Milan Radisics über seine Arbeit.

Beste studentische Arbeit

In dieser Arbeit fotografiert Ezra Bohn die letzten verbliebenen traditionellen Trachten der Holländer. Die Trachtengruppen haben mit der heutigen Gesellschaft nur noch wenig gemeinsam: Sie teilen ihren Stolz, die Authentizität und ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Heute geht es uns darum, möglichst individuell zu sein und der soziale Druck und das Streben nach Anerkennung haben die Überhand.

Viele Menschen aus der Stadt leben abgeschnitten von ihrer kulturellen Herkunft. Die Fotografin hofft, dass sie mit ihrer Arbeit wieder ein wenig Rückbesinnung auf ursprüngliche, kulturelle Werte schaffen kann.

„In meinen sehr romantisierten Bildern schaffe ich eine perfekte Welt, von der man ein Teil sein möchte. Diese Kulturen, voll mit ihrer ausgefallenen, detailreichen Kleidung, in der jeder Teil eine eigene Bedeutung hat, erzählen eine Anekdote über die Geschichte ihrer Gemeinschaft“, so die Fotografin über ihre Arbeit.