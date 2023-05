Für Außenstehende ist es schwer, das Lebensgefühl Skateboarding zu begreifen. Ist das Brett mit den vier Rollen nun Sport oder Subkultur? Sind Skateboarder „Hänger“, die im Skatepark nur kiffen und Bier trinken, oder sind sie ambitioniert und hartnäckig, weil sie oft stundenlang Tricks üben, an denen sie am Ende vielleicht doch scheitern? Die Kultur rund um das Skateboard kann man sowohl positiv als auch negativ konnotieren, jedoch ist sie am Ende grenzenlos, und alles verschwimmt zu einem. So war und ist Skateboarding oft Quelle neuer Trends, nicht nur modisch, auch musikalisch und künstlerisch.

Fotograf Ed Templeton war ab den späten 80ern Skateboardprofi und hatte das Glück, mit seiner Leidenschaft ein wenig Geld verdienen zu können. Früh begann er damit ein Leben, welches sich irgendwo zwischen der Straße, Skateparks und Hotelzimmern abspielte, mit der Kamera zu dokumentieren. In seinem nun erschienenen Fotobuch Wires Crossed verschwimmt das dokumentarische Genre jedoch.

Zwar wirkt die schwarz-weiße Kleinbildfotografie wie eine Fotoreportage und ist oftmals intim nah dran am Geschehen – die Protagonisten in Templetons Bildern erscheinen wie Rockstars in einem Leben, gefüllt mit Sex, Alkohol und Emotionen. Jedoch stehen daneben die Bilder, denen Templeton durch Collagen und kolorierte Fotos eine künstlerische Interpretation des Erlebten gibt.

So ambivalent, wie Skateboarding in der Gesellschaft gesehen wird, ist auch das Buch von Ed Templeton. Mal wird eine Line Koks gezogen, mal hat man Sex auf einer Zugtoilette. Und dazwischen sind es festgehaltene Momente, die innehalten lassen, die diese noch so maskuline Welt des Skateboardings in den Nullerjahren etwas nahbarer machen. Diese Momente zeigen das Ringen mit sich selbst, mit dem Skateboard und mit der Gesellschaft. Das nun erschienene Buch Wires Crossed ist eine Coming-of-Age-Geschichte von Draufgängertum und Selbstfindung.

Auszug aus dem Interview, erschienen auf Englisch in Ed Templeton: Wires Crossed, published by Aperture.

Can you tell me a little bit about how you thought of yourself as an artist when you were first starting out? Because on one hand you're a skater, but on the other hand you're talking about this image making, and image creation and creative life too.

The minute i found skateboarding, I was immersed in a world of creative people – even as far back as middle school. Having a skateboard was the ticket into a new world. There were these two ounk guys I had always steered clear of. I thought these guys wanted to kick my ass. But once I had a skateboard unter my arm they were like, „hey, come hang out with us.“ They gave me a cassette tape with Dead Kennedys and other bands. My mind was blown. In 1990, the same year I turned pro for skating, I started painting. On that first trip to Europe, I went to see museums when I wasn't skating because I really thought this might be my only chance to see Europe. I wanted to squeeze as much out of it as I could. I came back from that trip declaring, naicely, „I'm going to be a painter!“ So my art life and my skateboard life have been on a parallel track from the beginning. Most people know me from skateboarding, but a lot of people from the art world were unaware that I was a skateboarder. Photography came four years later. And this book is a culmination of literally my first idea as a photographer, which was to document this culture that I'm part of.