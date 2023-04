Seniorenfußball in Japan : 80 ist das neue 50

White Bears Torhüter Shingo Shiozawa (Mitte), 93, klatscht mit seinen Teamkollegen nach dem japanischen Brauch „Temije“ (ein zeremonielles rhythmisches Händeklatschen) nach dem Eröffnungsspiel der SFL (Soccer For Life) 80 Liga in Tokio. Bild: Reuters

Die Fußballkarriere von Mutsuhiko Nomura erstreckt sich bereits über 18 Weltmeisterschaften oder 70 Jahre. Doch selbst im Ruhestand denkt er noch längst nicht ans Aufhören. Der ehemalige japanische Nationalspieler mit silbernen Haaren ist Mitglied der neu gegründeten „Soccer For Life“-Liga (SFL) in Tokio.

„Als ich ein Kind war, galten Männer in den Fünfzigern und Sechzigern als ‚Opas‘“, sagt Nomura, der bereits Mitglied mehrerer Amateurteams war, nach einem Trainingsspiel vor der ersten Saison der SFL im Februar. „Und jetzt sind wir alle noch in unseren Achtzigern dabei. Es ist schockierend."

Mit 85 Jahren ist die Lebenserwartung in Japan eine der höchsten der Welt. Menschen im Alter von 65 oder mehr Jahren stellen mittlerweile knapp ein Drittel der Bevölkerung von insgesamt 126 Millionen Menschen dar. Diese Entwicklung bringt auch gesellschaftliche Veränderungen mit sich: Etwa ein Fünftel der über 70-Jährigen Japaner sind erwerbstätig, die Regierung ermuntert Rentner mit dem Versprechen größerer Zahlungen, länger zu arbeiten. Ältere Sicherheitskräfte und Ladenbesitzer sind zu einem alltäglichen Anblick im Land geworden.

Erst vor rund zwanzig Jahren hat Tokio eine Fußballliga für die Altersgruppe der 0–60-Jährigen geschaffen. 2012 folgte die Liga 0–70 und einige Jahre später die Liga 0–75. Bei diesem Tempo war eine 0–80-Liga nur noch eine Frage der Zeit. „Ich denke, die Bildung der 0–80-Liga spiegelt wider, was wir in der japanischen Gesellschaft bereits sehen: auch die ältere Bevölkerungsgruppe kann aktiv sein“, sagt Yutaka Ito, der Generalsekretär der SFL-Liga.

Steife Rücken, knacksende Knie und eine schwere Atmung: Trotz einer für ihr Alter hohen Fitness merkt man den Spielern der drei SFL-Teams das Durchschnittsalter von 83,5 Jahren an, als sie sich unter praller Sonne durch die Eröffnungsspiele quälen. Einige Spieler stolpern und sind eher wackelig als standhaft auf dem Spielfeld unterwegs. Ein 89-Jähriger, dem die Luft ausgeht, bittet nach etwa zehn Minuten um Auswechslung und kann den Rest der 15-Minuten-Hälfte nicht spielen. Aber wie heißt es so schön? Dabei sein ist alles – und sich im Alter möglichst fit zu halten ist wohl nie verkehrt.

Nach dem Spiel wird mit Dosenbier auf die gemeinsame Leistung angestoßen. Obwohl sie Nomura jahrzehntelang beim Fußballspielen zugesehen hat, sagt seine Frau Junko, dass sie sich keine Sorgen um Verletzungen mache – nur um seinen Bluthochdruck, den sie jeden Tag zusammen mit seinen Aktivitäten und Mahlzeiten in einem Notizbuch protokolliert.

„Er isst gerne Fleisch, also versuche ich, ihn dazu zu bringen, mehr Gemüse zu essen“, sagt sie über Nomura. Auch sie selbst begann bereits in der Schule mit dem Fußballspielen und gewann an der Universität mit ihrer Mannschaft dreimal das nationale Turnier in Japan. „Ich denke, Fußball ist das Beste für seine Gesundheit“, sagt Nomuras Frau.

Nomura spielt nicht nur in der SFL, sondern hat auch begonnen, seine Leidenschaft an seine Tochter und Enkelin weiterzugeben. An den Wochenenden trainieren sie gemeinsam, und Nomura bringt ihnen verschiedene Tricks bei – immer mit dem Wunsch, ihnen die Leidenschaft für den Fußball näherzubringen.

„Manchmal sehe ich meinem Vater und seiner Mannschaft bei einen Fußballspiel zu. Das gibt mir jedes mal das Gefühl, dass ich hart arbeiten sollte. Ich bewundere ihn wirklich und hoffe, dass ich später so sein werde wie er und auch im Alter Fußball spiele und mich fit halte“, sagt seine 48-jährige Tochter Yuriko.