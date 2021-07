Olympische Spiele : Postkarten aus Tokio

Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil des japanischen Straßenbildes: Automaten, die von kaltem Grüntee in Flaschen (empfehlenswert!), über Energydrinks (mittelempfehlenswert) und kaffeeähnlichem Gebräu (oh je) alles verkaufen, was der durstige Durchreisende braucht. (Wer gern Kaffee trinkt: In Japan gibt es ganz hervorragende Cafés, die selbst in kleinen Städten mit Handfilter oder Aeropress Wunder vollbringen.) : Bild: Reuters