Permafrost in Russland : Schmelzendes Fundament

Mit Leichtigkeit rammt Sergey Zimov einen Metallstab für Bodenproben in den eigentlich sonst gefrorenen Boden der russischen Tundra in der Region Jakutsk. Die Erderwärmung erleichtert dem russischen Forscher zumindest die körperliche Arbeit. Aber es gibt viel zu tun: 65 Prozent der ländlichen Flächen in Russland hatten einmal permanent gefrorenen Boden, also Permafrost. Durch die globale Erwärmung jedoch schmelzen die Eismassen und setzen dadurch auch noch Gase wie Methan frei. Forscher warnen sogar schon, dass die freigesetzten Treibhausgase aus dem Permafrost der Menge der freigesetzten Gase aus den Industrien der Europäischen Union entsprechen könnten.

Sergey, weißer Bart, Zigarette rauchend, hat sich dieser unwirtlichen Landschaft und deren Eigenheiten angenommen. Nach dem Zerfall der Sowjetunion entschloss er sich, die Forschungsstation nahe der fast verlassenen Stadt Chersky aufrecht zu erhalten. Gemeinsam mit seinem Sohn Nikita hat er ein Naturreservat errichtet, um das Abtauen des Permafrosts zu verlangsamen. Im Pleistocene Nationalpark siedeln sie seit 1996 wieder Tiere an. So leben auf dem Gelände Pflanzenfresser wie Bisons, Wildpferde und auch eine spezielle Sorte Kamele. Die Tiere sollen den Boden mit ihrem Körpergewicht verdichten, damit dieser das Eis und die Kälte des Winters besser speichern kann. Bis heute leben auf dem Gelände über 200 verschiedene Spezies.

Doch die Zeit wird immer knapper: Die Winter in Jakutsk werden immer kürzer und wärmer. Wissenschaftler vermuten, dass der Permafrost in den nördlichen Hemisphären noch etwa 1,5 Billionen Tonnen Treibhausgase speichert. Um diese nicht freizusetzen, braucht es wohl mehr unkonventionelle Ideen und Methoden, wie die von Sergey und Nikita Zimov.