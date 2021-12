Winterspiele in China : Man hofft auf weißes Gold

Viele haben die Menschenrechtslage in China kritisiert. Amerika schafft vor den Olympischen Winterspielen 2022 in China nun Fakten und will keine Diplomaten zur sportlichen Großveranstaltung schicken. Die chinesische Regierung um Xi Jinping kritisierte dies scharf, erhoffen Sie sich doch von gut laufenden Winterspielen einen Boom in der Wintersportindustrie.

In China gibt es heute über 700 Skigebiete, jedoch sind die meisten davon sehr klein und nicht gut angebunden. Nur einige Ressorts wie Thaiwoo und das Genting Resort Secret Garden ziehen eine größere Anzahl an Chinesen an. In beiden werden Wettbewerbe während der Olympischen Spiele ausgetragen. China tut viel, um die Industrie zu stärken. So bekam die sehr verarmte Region Chongli, in der auch das Thaiwoo Skigebiet liegt, eine Anbindung an das Schnellbahnnetz nach Peking. Außerdem möchte die Regierung die Branche stärken um sich mit eigenen Produkten vom sonst sehr europäisch und amerikanisch dominierten Markt abzugrenzen.

Aber Ski- oder Snowboardfahren bleibt kostspielig. Es sind Menschen, wie der 31-jährige Banker Anthony Zhang aus Peking, die angesprochen werden sollen. Junge Gutverdiener aus den Städten. Für über 2000 Euro hat sich Zhang in Thaiwoo gerade neues Snowboardequipment gekauft. "Es ist sehr teuer. Nicht nur die Ausrüstung - es ist auch kostspielig einen Trainer zu engagieren. In Peking nehme ich Trainingsstunden auf einem Indoor Trainer und jede der Stunden kostet natürlich auch.“

Seit 2014, bis die Pandemie ausbrach, hat sich die Anzahl der Skiurlauber in China auf über 20 Millionen Menschen verdoppelt. Der hohe Preis scheint die Chinesen nicht abzuschrecken. „Ich habe das Geld“, sagt Anthony Zhang lachend und zieht mit seinem neuen, pinken Snowboard weiter.