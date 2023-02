Nachwuchsfotografie : Das Erfassen des Unsagbaren

Das Fotografiemuseum Amsterdam hat 20 junge Fotografinnen und Fotografen ausgezeichnet. In ihren Arbeiten geben sie intime Einblicke in ihre Lebensrealitäten. Nun ist die Gruppenausstellung in Frankfurt zu sehen.

Das Bild ist der Serie „There is Nothing New Under The Sun“ von Kata Geibl entnommen. Es befasst sich mit dem Individualismus, der heutigen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Systemen zugrunde liegt und seinen Auswirkungen auf unsere Umwelt. Bild: Kata Geibl

Klimawandel, Vertreibung, soziale Gerechtigkeit – die 20 künstlerischen Positionen von Foam Talent 2022 befassen sich mit den drängenden Herausforderungen unserer Gegenwart. Sie hinterfragen ideologische Strukturen und dekonstruieren die sich daraus ergebenden Folgen für das Individuum, die Gesellschaft und den Planeten. Aktuellen Diskursen begegnen die jungen Fotografinnen und Fotografen in einer großen bildsprachlichen Vielfalt und veranschaulichen so den aktuellen Stand und zukünftige Tendenzen der zeitgenössischen Fotografie.

Olgaç Bozalp – Home: Leaving One for Another

Der in der Türkei geborene und in Großbritannien lebende Fotograf Olgaç Bozalp setzt sich in seiner Serie „Home: Leaving One for Another“ mit Heimat, kultureller Identität und den Ursachen für Flucht und Migration auseinander. Er verbindet dokumentarische Motive mit inszenierten Fotografien. Im dokumentarischen Teil reflektiert der Fotograf sowohl seine eigenen Erfahrungen als Migrant als auch Beobachtungen in zahlreichen Ländern, die er im Rahmen dieses Projekts bereiste. Für die inszenierten Installationen arbeitet er mit dem in Nigeria geborenen und ebenfalls in Großbritannien lebenden Stylisten Raphael Hirsch zusammen. Verbunden durch eine geteilte Erfahrung von Entwurzelung entwickelten sie gemeinsam das Konzept von „Home“.

Kata Geibl – There Is Nothing New Under the Sun / See Daylight

Die in Ungarn aufgewachsene Fotografin Kata Geibl kombiniert klar komponierte Fotografien mit poetischem Textmaterial. Sie befasst sich in ihrer Serie „There Is Nothing New Under the Sun / See Daylight“ mit den Herausforderungen, die ein globaler Kapitalismus hervorbringt. Ihr Projekt soll jedoch nicht belehren. Vielmehr wirft es immer neue Fragen auf und ermutigt dazu, die eigenen Gedanken in neue Richtungen zu lenken.

Linn Phyllis Seeger – 0N0E

Der Titel von Linn Phyllis Seegers Arbeit bezieht sich auf die Koordinaten von Null Island – der Punkt, an dem sich der Nullmeridian und Äquator kreuzen. Null Island wird als tatsächlicher Ort, aber auch als Idee verstanden. Als Raum, an dem sich Ort und Nicht-Ort oder das Reale und das Imaginierte begegnen. Die Bilder basieren allesamt auf iPhone-Aufnahmen. Sie veranschaulichen die Unschärfe zwischen Privatem und Öffentlichem und zwischen einem für ein digitales Publikum inszenierten und einem „authentischen“ Selbst.

Yushi Li – Paintings, Dreams and Love

In ihrer Serie „Paintings, Dreams and Love“ beschäftigt sich die in China geborene und in London lebende Künstlerin Yushi Li mit dem Akt des Betrachtens. Mit Verweis auf die griechische Mythologie sollen etablierte Sehgewohnheiten hinterfragt werden. Li inszeniert komplexe Porträts und Gruppenfotos, in denen der nackte, männlich gelesene Körper zum erotischen Objekt wird.

Lina Geoushy – Shame Less – A Protest Against Sexual Violence

Lina Geoushy untersucht in „Shame Less“ die Faktoren und Schauplätze, die mit geschlechtsspezifischer Gewalt in ihrer Heimat Ägypten in Zusammenhang stehen. Justizsystem, Medien, Religion – Geoushy versucht jene Kontexte aufzudecken, die zur Verleugnung, Normalisierung und Anwendung von Gewalt gegen weiblich gelesene Personen führen. Die photografische Praxis von Geoushy ist forschungsorientiert und bewegt sich im Bereich zwischen Sozialdokumentation und Porträtfotografie.

Marvel Harris – Inner Journey

Die Arbeit von Marvel Harris versucht das Bewusstsein für Themen rund um Geschlechtsidentität und psychische Gesundheit zu schärfen. Marvel begann die Arbeit an dem autobiographischen Projekt bereits im Jahr 2014. Zu diesem Zeitpunkt fehlten ihm Beispiele von Menschen, mit denen er sich identifizieren konnte. Menschen, die nicht den binären Normen der Gesellschaft entsprachen. „Inner Journey“ soll jenen eine Stimme geben, die mit ihrer Identität oder ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen haben, aber nicht die Worte finden, sich auszudrücken.

Laura Chen – Words from Dad

Laura Chens fortlaufende Serie „Words From Dad“ befasst sich mit der Geschichte des Großvaters der Künstlerin, den sie nie hat kennenlernen können, und ihres niederländisch-chinesischen Hintergrundes. Das Anwenden analoger Fotomontagetechniken wie Collage und Weben wird metaphorisch eingesetzt, um die Erfahrungen ihres Großvaters bei der Anpassung an eine neue (westliche) Kultur sowie die multikulturelle Erziehung ihres Vaters visuell darzustellen. In gewisser Weise verwebt sie buchstäblich die verschiedenen Kulturen und Erfahrungen miteinander.