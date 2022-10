Mennoniten in Mexiko : Wo die Zeit stehen geblieben zu sein scheint

Die ersten Mennoniten ließen sich vor über einem Jahrhundert in Chihuahua, Mexiko nieder und gründeten die Gemeinde „El Sabinal“. Aus Kanada kommend waren sie auf der Suche nach gutem Ackerland. Sie grenzten sich zur Außenwelt ab und fanden in Mexiko einen Ort, um ihre Religion und Lebensweise aufrechtzuerhalten. Doch anhaltende Dürre und steigende Preise zwingen die Mennoniten jetzt zum Umdenken.

Ursprünglich gründete sich die Freikirche der Mennoniten im 16. Jahrhundert in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz. Weil sie in ihren Herkunftsländern verfolgt wurden. wanderten viele der Mennoniten zwischen 1715 und 1815 nach Osteuropa und Nordamerika aus. Ihre Alltagssprache ist meist immer noch „Plautdietsch“, eine Mischung aus Plattdeutsch, preußischem Dialekt und Niederländisch.

Das Leben in der Mennonitengemeinde ist einfach und die Fotografien von Jose Luis Gonzalez wirken wie eine Reise in eine andere Zeit. Elektrizität oder Internet gibt es hier so gut wie nirgendwo und die Gemeinde lebt von traditioneller Landwirtschaft: Mais, Chili, Baumwolle und Zwiebeln findet man auf ihren Feldern. Diese bewirtschaften sie meist mit antiken, landwirtschaftlichen Maschinen – während sie in einfachen, selbstgebauten Backsteinhäusern leben, die meist aus nur einem Raum bestehen in dem die ganze Familie lebt.

Doch auch für die Mennoniten der Gemeinde El Sabinal wird es immer schwieriger sich von der Außenwelt und modernen Technologien abzugrenzen. Die anhaltende Dürre sowie der gestiegene Verbrauch der vergangenen Jahre ließen den Grundwasserpegel sinken. Das einst durch Wasservorräte fruchtbare Land wird so immer schwieriger zu bewirtschaften. Auch die steigenden Preise für Diesel, den sie für ihre Landwirtschaftsmaschinen benötigen, fordern die Gemeinde heraus. Inzwischen verlassen bereits einige Gemeindemitglieder den Ort – aus dem gleichen Grund, aus dem sie vor über hundert Jahren Kanada verlassen haben: der Suche nach fruchtbarem Land.