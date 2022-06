Dürre in Madagaskar : Eine grüne Insel wird rot

Ein Junge, der als Hirte arbeitet, isst einen Kaktus neben einer Herde von Zebu-Rindern in der Region Anosy, Madagaskar. Viele Menschen in der Region müssen sich von einer Kaktusart ernähren, die in der Region als Raketa bekannt ist, wild wächst, aber wenig Nährwert hat und Magenschmerzen verursacht. : Bild: Alkis Konstantinidis/Reuters