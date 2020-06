Lumix Fotofestival 2020 : Die Krise in Venezuela – und eine transsexuelle, sexradikale Aktivistin

„Dias Eternos“ - Das wirtschaftliche Elend in Venezuela, die Gewalt und die Kriminalität, die tief in der Gesellschaft verwurzelt sind, kulminieren in sogenannten Präventivhaftanstalten. Tausende Frauen, die auf einen Prozess warten, sind mitunter viele Jahre lang von ihren Familien und Kindern getrennt. Ana María Arévalo Gosen hat Häftlinge und Entlassene besucht und ist der Frage nachgegangen, was diese Form der Präventivhaft über den Zustand der venezolanischen Gesellschaft sagt. Die Fotografin gewann mit ihrer Serie den „Lumix Photo Award“: Bild: Ana Maria Arevalo Gosen