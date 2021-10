Fischen statt Modebranche : Sie ist Schwedens einzige Austerntaucherin

Lotta Klemming war unzufrieden mit ihrem Job in der Modebranche und kehrte zurück in ihre Heimat an Schwedens Küste. Dort arbeitet sie heute als einzige Austerntaucherin des Landes. Der Fotograf Jonathan Nackstrand hat sie begleitet.

„Eine Sache will ich jede Woche tun, ich will tauchen. Andere machen Yoga oder sie meditieren.“ Das Meer gibt Lotta Ruhe und Ausgleich. Bild: Jonathan Nackstrand/AFP

Wer an Austernfischerei denkt, wird vor allem die Küsten Frankreichs im Kopf haben. Allerdings hat der Fang der Delikatesse auch in Schweden Tradition. Schon im siebzehnten Jahrhundert wurden dort wilde Austern für den König gefischt. Weil die nordischen Gewässer recht kalt sind, wachsen die Muscheln langsamer. Das mache sie, so sagt man, aromatischer als ihre Vettern aus wärmeren Gegenden.

Beim Tauchen jedoch hätte man wohl lieber ein mediterranes Klima. Lotta Klemming sitzt im Boot ihres Vaters. Die beiden sind unterwegs zu ihren Fanggründen. Sie ist eingepackt in einen dicken Neoprenanzug, die Temperaturen sind eisig. Vor den Inseln von Grebbestad taucht sie nach den Muscheln. Ihr Vater gibt vom Boot aus Hinweise, wo sie suchen soll.

Lotta Klemming wuchs in dieser Umgebung auf, unweit der norwegischen Grenze. Ihr Vater und ihr Onkel waren schon damals Taucher. Sie aber verschlug es in die Stadt, nach Göteborg, wo sie in der Modebranche arbeitete. Sie fühlte sich jedoch unter Druck gesetzt: „Als junge Frau wächst du heute in einer sehr wertenden Welt auf. Ich hatte immer das Gefühl, nur nach meinem Äußeren beurteilt zu werden.“ Jetzt, da Lotta Klemming seit sechs Jahren zurück in ihrer Heimat ist, geht es ihr besser: „Hier ist es das komplette Gegenteil, keiner urteilt nach dem Aussehen.“

Nach dem Tauchgang bringt sie den Fang mit ihrem Vater an Land. Anschließend werden die Muscheln in die besten Restaurants großer Städte wie Göteborg und Stockholm transportiert. Und dann geht die Arbeit wieder von vorne los.