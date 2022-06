Fotoprojekt „European Images“ : Krieg aus europäischer Perspektive

Polen: Ein Junge verteilt Gewehre in einem Militärlager in Mrzezyno an der polnischen Ostseeküste. Er nimmt im August 2020 an einer Übung teil, in der ein von Terroristen besetztes Gebäude durch die Armee befreit wird. : Bild: Foto Natalia Kepesz aus ihrer Serie „Niewybuch“