Taiwanesische Insel Kinmen : Stets auf der Hut vor dem gefürchteten Nachbarn China

Aktualisiert am

Die taiwanische Insel Kinmen ist etwas, was man im friedlichen Westeuropa seit mehr als drei Jahrzehnten nicht mehr kennt: Sie bildet gewissermaßen die „Front“. In Sichtweite des Eilands liegt die Stadt Xiamen in der Volksrepublik China.

Und genau von dort her kommt aus taiwanischer Perspektive gerade in jüngster Zeit wieder verstärkt die Bedrohung für die Demokratie in Taiwan. Optisch sieht das Festland friedfertig aus. Eine imposante Skyline als Markenzeichen einer modernen Stadt. Die Botschaften, die das Festland auf die Inseln sendet, sind aber weniger friedfertig.

Peking besteht darauf, dass Taiwan eine „abtrünnige Provinz“ und deshalb eine „Wiedervereinigung“ zwingend notwendig sei. Diese durch eine Militäraktion herbeizuführen, schließt die Volksrepublik China nicht mehr ausdrücklich aus. Gerade in diesem Jahr hat es viele militärische Demonstrationen gegeben. Immer wieder verletzten chinesische Flugzeuge taiwanischen Luftraum.

Deswegen erinnern nicht nur alte Wracks am Strand an Zeiten, als Kinman und andere Eilande unter Dauerbeschuss festländischer Artillerie standen. Auch heute noch sind die taiwanischen Streitkräfte stets auf der Hut und auf alles gefasst. Einer ernsthaft geführten Invasion der festländischen „Volksbefreiungsarmee“ könnten sie zwar vermutlich nicht auf Dauer widerstehen. Aber ein militärischer „Spaziergang“ würde ein Eroberungsversuch für die Volksrepublik auch nicht.

Wir zeigen Eindrücke aus einer Welt zwischen Hoffen und Bangen.