W enn unterernährte Frauen ihren Babys kaum genug Milch geben können und die Mütter wie Kinder anfällig für Krankheiten sind, sind die Folgen des Klimawandels am Beispiel von Missernten unschwer nachzuvollziehen. Manch ein Szenario geht etwa für Weizen davon aus, dass Ende des 21. Jahrhunderts praktisch alle Länder erhebliche Produktionseinbußen hinnehmen müssen, nur nicht Norwegen, Schweden und die Mongolei. Auch vergrößern sich die Malaria-Zonen, weil Moskitos sich ausbreiten, und vermutlich treten noch andere Parasiten, Viren und Bakterien als Krankheitserreger in Erscheinung, zum Beispiel Vibrionen, die sich in der Ostsee zunehmend wohler fühlen und sich bei Wassertemperaturen über 20 Grad stark vermehren. Dass versalzenes Grundwasser auf einem von Wirbelstürmen umtosten Eiland nicht nur Bäume absterben lässt, sondern für die Bewohner selbst zum Problem wird, ist klar. Aber dass Dehydrierung und daraufhin Nierenschäden auch im europäischen Sommer drohen können? Diese Gefahr steigender Temperaturen wird unterschätzt wie auch zahlreiche indirekte Folgen.

Wenn jetzt etwa darüber nachgedacht wird, wie man den Menschen in der Eifel helfen kann, die traumatischen Erlebnisse leichter hinter sich zu lassen, zeigt sich ein wichtiger Aspekt überdeutlich: Es genügt keinesfalls, auf die Zahl von Todesopfern oder Verletzten nach solchen Wetterkatastrophen zu achten, um die Auswirkungen des Klimawandels auf den Menschen abschätzen zu können. Und gerade für die psychische Gesundheit gelingt Forschern bisher nur eine grobe Einschätzung, weil es ihnen an Daten fehlt und man sich in Studien oft auf den Einfluss von Hitze auf Gewaltausbrüche oder Stimmungstiefs konzentriert, aufgrund von Schlafstörungen etwa, aber auch andere Wetterextreme können der Psyche schaden. Nimmt man sich dazu den neuesten Report des „Lancet Countdown on health and climate change“ vor, der Anfang Januar 2021 im Fachjournal The Lancet veröffentlicht wurde, ist zu lesen, dass solche Zusammenhänge zum Bedauern der Autoren noch selten erfasst werden. Aber Wissenschaftler von 35 akademischen Institutionen und UN-Organisationen geben darin auf 42 Seiten einen knappen Überblick: Die Lektüre eröffnet einem sachlich und trocken, was der Klimawandel so alles mit sich bringt.

Allein die Schätzung, dass im Zeitraum von 2000 bis 2018 die durch Hitze bedingte Mortalität in der Altersgruppe der über 65-Jährigen um 53,7 Prozent gestiegen ist, rüttelt wach. Die Zahl der Hitzetoten weltweit wird für das Jahr 2018 mit 296 000 beziffert; und die 302 Milliarden Arbeitsstunden, die 2019 verloren gingen – 103 Millionen mehr als 2000 –, ergänzen das Bild um eine weitere, unterschätzte Dimension. „Die Hitze ist das Thema, das uns jetzt schon weltweit beschäftigt. Auch wenn die Menschen in Deutschland jetzt vielleicht von den Überflutungen abgelenkt sind, die Sommer in den Jahren 2003, 2018 und 2019 sind ihnen sicher in Erinnerung geblieben“, sagt Andreas Matzarakis vom Deutschen Wetterdienst.

Von Freiburg aus untersucht Matzarakis am Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung das deutsche Nord-Süd-Gefälle, betrachtet dabei immer auch die europäischen und globalen Verhältnisse, denn Klima sei nun einmal eine globale Angelegenheit, in der man lokal handeln müsse. Und für akute Situationen entwickeln er und seine Kollegen geeignete Warnsysteme. Für eine Hitzewelle gebe es keine allgemeingültige Definition, aber „wir warnen, weil wir die Menschen schützen wollen“. Das passiert, von Mai bis September, wenn die gefühlte Temperatur an zwei Folgetagen 32 Grad überschreitet und die Abkühlung nachts nicht ausreicht, oder wenn mit über 38 Grad eine extreme Belastung zu befürchten ist. Dass für eine Warnung nicht allein die Lufttemperatur entscheidend ist, erklärt Matzarakis damit, dass für den Effekt mehrere Faktoren eine Rolle spielen, darunter Umwelteinflüsse wie Sonneneinstrahlung, Wind sowie Luftfeuchtigkeit. Natürlich der aktuelle Gesundheitszustand, Krankheiten, Stress, hormonelle Schwankungen und die Ernährung ebenfalls; Luftschadstoffe oder Pollen steigern die Beschwerden oft noch.

Allerdings dürfe man nicht nur auf die Gefährdeten achten, sondern müsse ähnlich wie bei Corona die Betreuung, also das Gesundheitspersonal, berücksichtigen, sagt Matzarakis. Die Maßnahmen seien zwar andere als in der Pandemie, aber diese Komponente sei wichtig zur Vorbereitung: „Es wird wärmer. Daran müssen wir uns anpassen und dafür nicht nur technische Möglichkeiten nutzen, sondern auch das soziale Netz und Gesundheitssystem einbeziehen.“ Das heißt, Behörden müssen Hitzeaktionspläne für den Gesundheitsschutz etablieren – und wir unser Verhalten ändern. Wenn Temperaturrekorde von 42 Grad und mehr gebrochen werden und Matzarakis irgendetwas dazu sagen soll, stellt der Medizin-Meteorologe gerne die Gegenfrage: „Wie verhalten Sie sich bei Hitze?“ Jeder könne etwas tun, deshalb rät er: „Trinken Sie sehr viel, meiden Sie die Sonne, reduzieren Sie die Sonneneinstrahlung, halten Sie die Innenräume kühl – und achten Sie auf Ihre Mitmenschen.“

Jetzt eine Klimaanlage zu installieren, die womöglich den ganzen Tag über läuft, hält Matzarakis für ein No-Go: „Das Gerät kühlt die Innenräume, die Abwärme wird jedoch an die Umgebung abgegeben und vergrößert dort das Problem, gerade in den Städten.“ Dort sei es sowieso schon wärmer als auf dem Land. Auch neige man dazu, den Tages- und Nachtrhythmus der eigenen Körpertemperatur zu ignorieren, werde die Luft stetig auf circa 21 Grad gekühlt. Weltweit sind rund 1,9 Milliarden Klimaanlagen im Einsatz, um die Hitze aus den Gebäuden zu vertreiben; bereits jeder dritte Haushalt schaltet ein: 2018 waren diese Geräte für 8,5 Prozent des Stromverbrauchs verantwortlich, sie sorgen also für Treibhausgase und Feinstaub. An heißen Tagen kann mehr als die Hälfte des Strombedarfs eines Orts auf ihr Konto gehen, und selbst in deutschen Städten sieht man die weißen Kästen immer häufiger an den Häusern. Hier spüren die Menschen den Klimawandel bereits deutlicher als auf dem Land. „Drei Viertel der deutschen Bevölkerung leben allerdings in dicht bis mittelstark besiedelten Gebieten, und deshalb müssen Städte langfristig denken und planen“, sagt Matzarakis. Zum Beispiel große Wasserflächen schaffen und mehr Begrünung, der Schatten eines Baumes sei in vielerlei Hinsicht nützlich.

Auch im Lancet Countdown findet der „urban green space“ neuerdings als Indikator Beachtung, doch nur 42 von 468 untersuchten Millionenstädten konnten überzeugen. Als vorbildhaft grün gelten unter anderem die fünf Hauptstädte Colombo, Washington, D.C., Dhaka, San Salvador und Havanna, während 21 andere zu jenen zehn Prozent der Stadtgebiete zählen, die bei ihrer Bepflanzung stark zu wünschen übrig lassen, was dort rund 156 Millionen Menschen zu spüren bekommen.

Dass in diesem jährlich aktualisierten Report zudem der Nutzen eines meteorologischen Services als Anpassungsmaßnahme für das Gesundheitswesen empfohlen wird, verwundert kaum. Matzarakis drängt auch seine Kollegen, mehr zu informieren: „Wir brauchen jetzt vor allem Kommunikation. Sachlich und nüchtern, wir müssen die Leute mit klaren Botschaften sensibilisieren, ohne Angst zu schüren.“