Energieknappheit im Jemen : Die Holzfäller aus der Wüste

Aktualisiert am

In einem Land, gebeutelt von Krieg, ist ein Rohstoff wieder besonders gefragt: Feuerholz. Der Fotograf Khaled Abdullah hat jemenitische Holzfäller bei ihrer alltäglichen Arbeit begleitet.

Ali al-Emadi und sein zwölfjähriger Neffe verbringen Stunden damit, Akazien mit ihren Äxten zu hauen. Sein Heimatland Jemen steckt in einer humanitären Krise, weshalb Ali angefangen hat, Bäume zu fällen. Früher lebte er von der Landwirtschaft und reiste durch das Land, um als Bauarbeiter Geld zu verdienen. Heute, nach sechs Jahren andauernder Konflikte, leben etwa 80 Prozent der Jemeniten von humanitärer Hilfe.

„Früher benutzten die Bäckereien Gas, um ihre Öfen zu heizen. Heute bleibt ihnen nur das Brennholz, um ihr Brot zu backen“, sagt Ali al-Emadi. „Wenn wir eine gute Menge Holz schlagen, dann können wir auch davon leben. Aber der Baumbestand wird immer knapper. Wenn wir Material haben, dann haben wir auch etwas zu essen. Immerhin leben oder sterben wir dann gemeinsam“, sagt der Vater von sieben Kindern.

Durch die Treibstoffknappheit auf Grund von Blockaden in den Houthi geführten Gebieten und ein limitierter Zugang zum Hafen von Hodeidah sind Unternehmen häufig gezwungen, fossile Brennstoffen durch Brennholz zu ersetzen.

Jemen besitzt ohnehin schon wenige Waldgebiete. „In den letzten drei Jahren wurden über fünf Millionen Bäume gefällt, das sind 213 Quadratkilometer.“ So schildert es Abdullah Abul-Futuh, der Chef der jemenitischen Umweltbehörde. Anteilig besitzt das Land 3,3 Prozent Waldflächen. In diesen finden sich eine vielseitige Flora aus Akazien, Zedern und Fichten. Viele der Wälder sind jedoch im Privatbesitz und so bleibt es, je nachdem ob im Hafen wieder mal ein Öltanker mit Treibstoff anlegen konnte, ein einigermaßen lukratives Geschäft für Holzfäller wie Ali al-Emadi.