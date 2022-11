Black History Collection : Vergessene Geschichte

Aktualisiert am

Getty Images stellen einen Teil ihres Bildarchivs kostenlos zur Verfügung. Sie möchten damit die „Black Lives Matter“-Bewegung unterstützen. In der „Black History Collection“ finden sich selten gezeigte Bilder schwarzer Geschichte aus allen Jahrzehnten der Fotogeschichte.

Besucher einer Bar im New Yorker Stadtteil Harlem verfolgen 1928 im Radio den Boxkampf zwischen Max Schmeling und Joe Louis. Bild: Bettmann/Getty

Laut Getty Images, eine der größten Bildagenturen der Welt, haben Bilder die Kraft, die Welt zu verändern. Die Bilder im eigenen Angebot seien bislang nicht divers genug gewesen. Insbesondere schwarze Lebensrealität sei häufig vernachlässigt worden, und das müsse sich dringend ändern. Man wolle diverser werden – in der Auswahl der Motive, der Fotografen und in der Führungsstruktur der eigenen Organisation.

Die „Black History Collection“ – eine Sammlung von Fotografien, die Getty Images im Sommer veröffentlichte – ist daher ausdrücklich als Unterstützung der „Black Lives Matter“-Bewegung zu verstehen. Die bislang selten gezeigten historischen Aufnahmen sollen an Geschichte erinnern, die in Vergessenheit geraten ist, und ein größeres Bewusstsein für schwarze Erfahrung und Identität schaffen. Externe Experten haben dafür aus den Beständen der Agentur etwa 30.000 Motive ausgewählt, die das Leben schwarzer Menschen – vor allem in den USA – dokumentieren.

Es sind Bilder alltäglicher und außergewöhnlicher Situationen, bekannter Persönlichkeiten und unbekannter Menschen. Bilder, in denen überraschende Details zu entdecken sind, und Bilder, die Fragen nach den Umständen aufwerfen, in denen sie entstanden sind.

Vergessenes wieder ausgraben

„Häufig werden nur die Geschichten weitergetragen, an die sich ohnehin jeder erinnert“, beschreibt es Renata Cherlise, Künstlerin und eine der beteiligten Expertinnen. „Viel stärker ist es jedoch, Vergessenes wieder auszugraben.“

Damit das in Zukunft einfacher geschehen kann, ist die Sammlung als ein Werkzeug für Forschende und Lehrende gedacht; sie dürfen die Motive für Bildungszwecke kostenlos verwenden. Die Bilder sind nach Entstehungsdatum und Stichworten geordnet, und es gibt thematischen Einordnungen, beispielsweise „Unternehmertum“, „Mode“ oder „Bürgerrechte“. Historische Bildbeschreibungen und Schlagworte wurden aktualisiert.

„Heute wird Geschichte zunehmend in Bildern erzählt. Sichtbar sein wird daher immer wichtiger“, sagt Kurator und Dokumentarfilmer Tukufu Zuberi, der an der Auswahl beteiligt war. „Diese Sammlung ermöglicht der Allgemeinheit eine breitere Darstellung schwarzen Lebens.“

Einen kleinen Ausschnitt dieser Sammlung können wir hier zeigen. Hinter jedem Bild steht eine Geschichte.

























































Interview mit Kwasame Asiedu, Projektmanager der „Black History Collection“ bei Getty Images:

Was waren Ihre Ziele bei der Erstellung der Collection?

Auslöser war 2021 die Ermordung George Floyds. Wir haben uns gefragt, wie Getty Images die „Black Lives Matter“-Bewegung unterstützen kann. Es ging uns um Teilhabe, Bildung und Bestärkung – drei Begriffe, die viel zu lange in der schwarzen Community gefehlt haben, nicht nur in Bildarchiven.

Wie sind Sie vorgegangen?

Wir wurden während des gesamten Prozesses von namhaften Historikern und Forschern begleitet, die darauf geachtet haben, dass heikle Bilder mit der gebotenen Vorsicht behandelt wurden.

Die Sammlung besteht aktuell hauptsächlich aus Bildern aus Großbritannien und den USA, sie ist also keine vollständige Geschichte der schwarzen Diaspora. Unser Ziel ist es, weitere Kooperationen zu schaffen, um die bestehenden Lücken zu schließen.

Nach welchen Kriterien haben Sie die Bilder ausgesucht?

Wir wollten eine authentische Darstellung schwarzer Geschichte und Zugang zu selten gesehenen Bildern schaffen. Unser Ziel ist es, Menschen im Bildungsbereich zu unterstützen, die Geschichte weitertragen – also Lehrer, Autoren, Wissenschaftler. Wir wollen einen Blick auf schwarze Geschichte, der nicht verbirgt, verfälscht oder weißwäscht.

Wie sind Sie mit Motiven umgegangen, die aus heutiger Sicht veraltet oder gar diffamierend sind?

Im Hulton-Archiv befinden sich viele Bildbeschreibungen und Schlagworte, die veraltet und teilweise verletzend sind. Mit Unterstützung der beteiligten Experten haben wir diesen Bildern neue Texte gegeben, die die dargestellten Personen angemessener und respektvoller beschreiben.

Hier geht es zur „Black History Collection“