Sind Sie in der Zeit einmal jemandem begegnet?

Nie. Am Omniturm, dem Hochhaus mit dem Knick, bin ich einmal in einem Kran hochgestiegen – und auf 200 Meter saß der Fahrer in der Kabine. Das war um drei Uhr nachts. Da bin ich wieder runter. Vielleicht war das auch gar nicht der Fahrer, sondern ein anderer Besucher. Aber ich wollte lieber nicht fragen.