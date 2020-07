Auf den Spuren des Eisernen Vorhangs : Fluss des Schicksals

Aimo, ein Fischer vom indigenen Volk der Samen, auf dem Inari-See in Finnland, aus dem der Pasvik entspringt. Für Jahrhunderte lebten die Samen in dieser Region allein. Bild: Céline Clanet

Der Pasvik entspringt am Inari-See im finnischen Teil Lapplands, schlängelt sich an der Grenze zu Russland entlang und mündet im norwegischen Kirkenes in die Barentssee. Er erzählt nicht nur kleine Geschichten der Landschaften, Tiere und Menschen; er erzählt auch die große Geschichte des Kontinents. Denn am Pasvik trifft der Westen auf den Osten. Die Region wurde im Zweiten Weltkrieg von den Nazis besetzt und von den Sowjets befreit. Im Kalten Krieg stand hier der Eiserne Vorhang. Ein Fluss zwischen den Welten. Noch heute stehen hier hohe Zäune, schieben Grenzsoldaten Wache. Die Menschen leben ihr Leben – so gut es geht. Die Fotografin Céline Clanet und der Autor Olivier Truc haben sie besucht.

Die Fotografin Céline Clanet lebt in Paris und arbeitet neben Aufträgen an freien Projekten in ganz Europa.