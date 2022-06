Fotos für die Pressefreiheit : Aufstand für die Demokratie

Nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch der Verlust der demokratischen Grundrechte in mehreren Ländern hat dazu beigetragen, dass Pressevertreterinnen und -vertreter in vielen Ländern nicht mehr uneingeschränkt arbeiten können. Mit ihrem Fotobuch „Fotos für die Pressefreiheit 2022“ macht die Organisation „Reporter ohne Grenzen“ auf Missstände und Gefahren für eine freie Berichterstattung und ein freies Leben aufmerksam.

Eva Neukirchner Bildredakteurin Folgen Ich folge

Für den Bildband stellen renommierte Fotografinnen und Fotografen jedes Jahr ihre Fotostrecken unentgeltlich zur Verfügung und berichten in persönlichen Essays von ihren Erfahrungen. Die Erlöse aus dem Verkauf kommen der Pressearbeit und Nothilfe für verfolgte Journalistinnen und Journalisten zugute.

In diesem Jahr stehen einige Ereignisse im Fokus, die die Beschneidung von Menschenrechten und der freien Meinungsäußerung in besonderem Maße deutlich machen: Eines dieser Ereignisse ist die Militärherrschaft in Myanmar. Dort dokumentiert ein Fotograf, der es aus Sicherheitsgründen anonym bleiben will, mit eindrücklichen Bildern, wie die Menschen für die junge Demokratie des Landes kämpfen.

Mit der Fotografin Fatima Shbair blicken wir auf den Gaza-Streifen - eine Region, die von Konflikten umkreist ist. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben jenseits von Krieg und Terror zu zeigen. Sie zeigt Menschen, die ausgehen, Sport treiben und ihr Leben genießen. Sie ist auch Teil einer jungen Generation von Frauen, die ihr Leben entgegen dem muslimischen Rollenbild, selbstbewusst und frei gestalten.

Taiwan wird nur von wenigen Staaten als diplomatisch unabhängige Republik anerkannt. Besonders der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat die ständige Bedrohung Chinas wieder deutlich gemacht. Ann Wang hat

Der Fotojournalist Vladimir Zivojinovic zeigt in seinen Bilder, wie das Landleben in Serbien aussieht, wo die Jugend in die Städte oder gleich ins Ausland abwandert.

In Peru haben internationale Minenkonzerne starken Einfluss. Doch statt Fortschritt und Wohlstand zu bringen, hinterlassen sie eine zerstörte Umwelt. So wird nicht nur der Lebensraum für viele Peruaner beschnitten, sondern auch ihre Gesundheit gefährdet.

Die Bilder der vielen fliehenden Menschen in Afghanistan Befürchtungen vor der Zukunft des Landes geweckt. Die Fotografin Johanna-Maria Fritz möchte aber einen anderen Blick auf das Land werfen und gibt Einblicke in alltägliche Szenen und Momente jenseits von Leid und Schrecken, ohne zu beschönigen.

Während in einem anderen Teil Äthiopiens ein neues Parlament gewählt wurde, befand sich die Provinz Tigray im Bürgerkrieg. Der japanische Fotograf Yasuyoshi Chiba hat die Situation in seinen Bildern festgehalten.

Für seine Fotoserie über die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan erhielt Marcus Yam den Pulitzer Prize for Breaking News Photography.