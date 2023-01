Nachwuchssport in Brandenburg : Mit Ski, ohne Schnee

Skispringen gibt es auch im Sommer – und nicht nur am Alpenrand. Der Fotograf Marcus Wend hat den Nachwuchs an der nördlichsten Skisprungschanze Deutschlands begleitet.

Zum Jahreswechsel kann man diesem Sport kaum aus dem Weg gehen: Die Vierschanzentournee ist der alljährliche Höhepunkt im Skisprungsport, wo sich die besten Athleten im Skifliegen messen, der Meisterdisziplin der Sportart.

Abseits von Olympia-Wettkämpfen und dem Neujahrsspringen ist es sonst eher ruhig um diesen Nischensport. Dass man jenseits von Schnee und Alpenkulisse Skisprung betreiben kann, ist nur wenigen bekannt.

Im Sommer wirkt die Skisprungschanze am Papengrund etwas deplaziert, so wie sie aus den grünen Baumwipfeln im Oderbruch hervorragt. Ebenso die Kinder, die ihre Ski durch saftige Sommerwiesen zur Schanze tragen. Die Schanzen am Papengrund in Bad Freienwalde, unweit der polnischen Grenze, gelten als die nördlichsten Skisprungschanzen in Deutschland. Die erste wurde 1925 erbaut. Seitdem wird dort Skisport betrieben, das ganze Jahr über, mit und doch zumeist ohne Schnee. Das ist möglich durch einen Anlauf aus Keramik oder Porzellan und Kunststoffmatten auf der Landebahn, die, wenn befeuchtet, ähnliche Gleiteigenschaften wie Schnee aufweisen.

Der Sport wird vom örtlichen Verein, dem WSV Bad Freienwalde, bei Kindern und Jugendlichen gefördert. Die jungen Sportlerinnen und Sportler kommen zum Teil sogar aus dem nördlichen Berlin angereist, rund 40 Kilometer entfernt. Zudem kümmern sich die Eltern intensiv um die Kinder und in der örtlichen Schule gibt es eine Arbeitsgruppe Skisprung.

Auf den verschieden großen Schanzen fangen die Nachwuchssportler klein an. Die Sprungweite der kleinsten Schanze beträgt ungefähr drei Meter, auf der größten Schanze erreichen geübte Springer hingegen bis zu 60 Meter. Die Ausrüstung wird liebevoll gepflegt und zwischen den Kindern weitergegeben, wenn diese aus den Anzügen herausgewachsen sind.

Während in den großen alpinen Skigebieten viel Kritik an der wenig nachhaltigen künstlichen Beschneiung und dem Ausbau der Skigebiete geübt wird, zeigt diese Fotoserie eine Alternative dazu auf: Skisport ist auch ohne Schnee möglich.

Marcus Wend arbeitet als Architektur- und Dokumentarfotograf in Berlin.