Zwei Häuser stehen im Niemandsland des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Schwer beschädigt vom Beschuss und ohne zuverlässige Stromversorgung und Heizung. Die umliegenden Felder sind schwer vermint und nicht mehr zu bewirtschaften. Und trotzdem haben die zwei Brüder Stepan und Wolodymyr mit ihren beiden Frauen beschlossen, an diesem Ort zu bleiben. Dieser Ort ist das kleine Bauerndorf Possad Pokrowske in der südlichen Ukraine unweit der Stadt Kherson. Der Ort, in dem sie groß geworden sind und in dem sie sich auskennen.

Stepan und seine Frau Tetyana leben in einem Keller, neben ihrem alten Bungalow, der wie so viele andere Gebäude im Ort in den Kämpfen dem Erdboden gleichgemacht wurde. Das ältere Ehepaar lebt von seiner mageren Pension, und sie verlassen sich auf ihre Angehörigen und auf das Essen der Hilfsorganisationen.

„Wir sind 80, wir haben unser Leben lang in unseren Gärten gearbeitet. Und nun warten wir auf unseren Tod.“ Das erzählt Stepan den Journalisten der Agentur Reuters bei einem Besuch Ende Januar. „Worauf sonst können wir denn noch warten?“ Bruder Wolodymyr lebt mit seiner Frau in dem letzten Raum ihres Hauses, der noch ein Dach darüber hat.

Nun erreicht der Krieg sein zweites Jahr und Zehntausende Ukrainer teilen das Schicksal von Wolodymyr, Stepan und ihren Frauen. Viele haben die Städte und Dörfer an den Frontlinie verlassen, als der Krieg dort tobte. Einige, vor allem die Älteren konnten oder wollten oft ihre Heimat nicht verlassen. Am 25. Februar letzten Jahres, einen Tag nach dem Start der Offensive, erreichten russische Truppen Possad Pokrowske. Viel weiter nördlich kamen die Soldaten allerdings nicht und schnell wurde das Dorf zu einer Art No-go-Area. Das Land war vermüllt mit Munitionsboxen, ausgebrannten Panzern und vermintem Gelände. Zwei nicht explodierte Raketen stecken im Boden und die früheren Äcker sind durchzogen von Schützengräben.

Wolodymyr ist geblieben. Seine Frau Tetiana jedoch hat den Ort für einige Wochen mit ihrer Enkeltochter verlassen. Über die Monate hinweg gab es schwere Kämpfe und im Oktober wurde ihr Haus dann von einer Panzergranate getroffen, während sie darin waren. „Es gab so viel Rauch, ich konnte nichts mehr sehen. Es hat geregnet und ganze Teile des Dachs fielen auf uns herab“, erzählt Tetiana.

Die Kämpfe gingen weiter, aber im November schafften es die ukrainischen Truppen, russische Soldaten wieder zurück über den Fluss Dnipro zu drängen.

Eine Straße weiter haben Stepan und Tetyana in ihrem Vorratskeller Unterschlupf gefunden. Der Rest ihres Hauses wurde bei Kämpfen im Mai zerstört. Danach verließen die beiden Possad Pokrowske fürs Erste und schauten nur noch gelegentlich nach ihrem Hab und Gut, und nach Wolodymyr und Tetiana. Vor dem Krieg hatten sie vier Kühe und Dutzende Hühner und Schweine. Auf ihren Feldern hatten sie Gerste und Gemüse angebaut. Heute, wo die Russen weg sind, sind ihre Felder vermint und ihr Vieh tot oder weg. Über eine kleine Treppe gelangt man in ihren Keller, den ihr Sohn Alexandr als Vorratskammer gebaut hatte. Hier sitzen sie nun im Kerzenschein in ihrem neuen Zuhause.

Jeder Tag ist eine Schufterei. Wolodymyr fährt mit seinem Fahrrad durch die Umgebung um an Essen zu kommen. Sie hacken Holz um ihren Ofen zu heizen und sammeln in Eimern Regenwasser. Nach getaner Arbeit genießen Stepan und Wolodymyr gemeinsam ein Glas Horilka, einen ukrainischen Schnaps.